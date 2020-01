České desetiletí v NHL. Voráček králem, v ideální sestavě i "úšklebek" | iSport.cz

Posledních 10 let vládne Čechům v NHL Jakub Voráček. Jako jediný překonal hranici 600 bodů. Podepsal obří kontrakt na 66 milionů dolarů. V sezoně 2014/2015 se stal pátým nejproduktivnějším hráčem ligy. Všechno má jeden háček, chybí mu zážitek v play off. Aby hrál hokej ještě třeba v květnu? Leda když odjede na mistrovství světa, ve Philadelphii tohle nezná. Co ho čeká dál? Jak se dařilo ostatním českým hokejistům? A kdo další krom Voráčka se vešel do ideální sestavy deníku Sport?

Poslední den starého roku skončil pro Jakuba Voráčka docela symbolicky. Posbíral dvě asistence v Los Angeles a Philadelphia prohrála 3:5. Když chcete bilancovat, tohle se hodí.

Nějak podobně vypadá i jeho desetiletka v NHL, kterou převážně kroutil v dresu Flyers. On bodů sbíral celkem dost, klub zase docela málo. Aktuální ročník nevypadá z pohledu celé organizace tedy vůbec bídně, jenže favoritem na Stanley Cup stejně není.

Hodně se změnilo od jara 2010, kdy patrně Chris Pronger někam zašil slavný puk, kterým Patrick Kane rozhodl o Stanley l Cupu pro Chicago a kotouč hledala i FBI. Flyers zůstali těsně pod vrcholem a začal pád, klub od té doby jen dvakrát přešel první kolo play off, Jakub Voráček vítěznou sérii zažil od svého příchodu z Columbusu (léto 2011) jednou.

Pravé křídlo, které svým pohybem připomíná atomovou elektrárnu před výbuchem, se stalo postupně jednou z tváří klubu. On a Claude Giroux, dva ryšaví válečníci. Chlupatí, vousatí. Voráček tedy víc. Český útočník si v klubu definitivně získal silnou pozici v sezoně 2014/2015, posbíral 81 bodů, byl pátý v produktivitě celé NHL a jen šest bodů ho dělilo od vítězného Jamieho Benna. Nikdy nedával mraky gólů, když měl dobrý rok, tak zhruba dvacet. A pak mraky nahrávek. Tohle zůstalo.

Jak vypadá nejen ideální sestava Čechů působících v NHL. • Foto Sport

Jen současná sezona je trochu jiná. Flyers se v půlce ročníku drží na příčkách pro play off, Voráček podle průměru směřuje někam k 60 bodům. „Nemáme v týmu hráče, kteří mají přes 40 bodů, ale když začne zápas, každý tam jde s tím, že udělá všechno pro výhru. To je taky jeden z důvodů, proč já a Giroux nemáme tolik bodů,“ vysvětloval pro NHL.com.

„Dlouho jsme čekali, aby tým hrál takhle dobře, a teď jsme za to rádi. Kdyby to takhle probíhalo až do konce sezony, tým bude úspěšný, nemáme s tím problém,“ vykládal ještě. Cítíte, jak moc by si rád užil play off . Ne jen oblíznout prst, ale vážně tam být. Hrát o Stanley Cup.

Philadelphia je ale spíš tým na pomezí přestavby. Prodávat? Nakupovat? Zbavovat se drahých hráčů za budoucnost? Zbavit se budoucnosti za drahé hráče? Flyers jsou tak někde v půlce. A pro 30letého českého útočníka bude mít velký význam, kam se rozhodnou, že se vydají. Blíží se totiž polovina jeho luxusní smlouvy. Až skončí sezona, ještě čtyři roky si jeho klub z platového stropu odečte každou sezonu 8,25 milionu dolarů.

Často se spekulovalo o Voráčkově trejdu, nikdy k němu nedošlo. Ale kdyby za něj chtěli Flyers dostat dobrou protihodnotu, rok 2020 je pro takovou akci ideální doba. Kladenský odchovanec má svůj hokej založený na pohybu. Rychlejší už nebude. Zato do sebe nasál zkušenosti, které může prodat. To je na trhu před play off cenná komodita.

„Cítím se výborně. Navíc bych řekl, že dozadu hraju nejlepší hokej za celou svoji kariéru,“ popisoval svůj hokej pro nhl.com. Celkem v dresu s oranžovými prvky posbíral už 372 asistencí, je šestý v historii klubu a nedávno předběhl Erica Lindrose. „Kdybych řekl, že jsme s Voráčkovými výkony byli hned od začátku sezony pokaždé spokojeni, nebyl bych úplně upřímný. Teď hraje ale výborně, patří mezi naše klíčové hráče,“ hodnotil jeho přínos trenér Alain Vigneault.

Jak další dekáda pro Voráčka začne? Philadelphia má v kádru pár hráčů do 23 let, na kterých by mohla postavit svoji budoucnost. Počítejte: gólman Carter Hart, obránce Ivan Provorov a útočníci Nolan Patrick, Joel Farabee a Travis Konecny. Při sázce na jejich rozvoj by z Jakuba Voráčka mohl být pořád hodně dobrý obchodní artikl. Co hraje proti? Chuck Fletcher nemá historii generálního manažera, který vybudoval přes drafty a talent silnou organizaci.

Útočník Philadelphia Flyers Jakub Voráček během zápasu v O2 areně • Foto Barbora Reichová / Sport

Ideální sestava podle Sportu

Tomáš Vokoun

Podle předpokladů tady měl být Petr Mrázek. Jenže ten se v Detroitu pral se špatným obdobím a nakonec se hrabe zpátky v Carolině. Nejlepším českým gólmanem dekády byl tak Tomáš Vokoun, byť kvůli zdravotním problémům skončil už v sezoně 2013/2014. Byl jedničkou na Floridě a chtěly ho pak úspěšné týmy. Chytal ve Washingtonu i v Pittsburghu. Končil v 37 letech.

Marek Židlický

Byla to desetiletka, kdy produktivní čeští beci v NHL chyběli. Čtyři roky už nehraje, ale stejně nikdo nedokázal překonat jeho 177 bodů. V téhle době byl klíčovým zadákem pro Minnesotu, pak odešel do New Jersey, kde v sezoně 2013/2014 posbíral 42 bodů, což se mu povedlo pošesté během kariéry v NHL. Kariéru pak dohrával v Detroitu a poslední ročník přidal za NY Islanders.

Roman Polák

Možná byste našli tisíc důvodů, proč se nad tímhle jménem zašklebit. Jenže! V době, kdy o české obránce nebyl valný zájem, o jeho služby byl vždycky. Důkazem, že NHL jeho hokej potřebuje je, že si najímaly silné týmy jako St. Louis, Toronto, San Jose (zahrál si finále Stanley Cupu) a naposledy Dallas. Žádný jiný český bek neodehrál tolik zápasů jako on. Vládne i v hitech a blocích.

Žádný jiný český bek neodehrál tolik zápasů jako Roman Polák. Vládne i v hitech a blocích. • Foto Profimedia.cz

David Pastrňák

Třikrát nastřílel přes 30 gólů a teď, v půlce sezony jich má na kontě 29. O jeho výjimečnost svědčí, že žádný jiný hráč tohle za posledních sezon nedokázal, přitom on hraje NHL naplno bez úvah, že by měl dozrát na farmě, od sezony 2016/2017. V Bostonu našel v Bradu Marchandovi a Patrici Bergeronovi parťáky snů. Příští česká dekáda by měla být vyloženě jeho. Jeho výkonnost roste.

David Krejčí

V zámoří je podceňovaný stoprocentně, doma často taky. Ale lepší český centr v NHL v téhle době nehrál. Tečka. Síla? Neumí udělat nic průměrně, v každé herní vlastnosti je špička. Nepotřebuje zvednout hlavu, kde jeho spoluhráč je, ví o něm a nahraje. Nemá vůbec špatnou střelu, nebojí se fyzického kontaktu, výborně brání. Nenašli byste trenéra, který řekne, že Davida Krejčího nechce.

Jakub Voráček

Měl převzít roli jedničky po Jaromíru Jágrovi. Z pohledu čísel to splnil, posbíral 608 bodů a je nejproduktivnějším Čechem za poslední desetiletku v NHL. Do Philadelphie přišel jako mladý drak z Columbusu, pětkrát se dostal 60 bodů, dvakrát za hranici 80 bodů. Problém je ale trochu organizace Flyers, která hledá směr, nemá nejlepší období. Voráček si jen jednou zahrál druhé kolo play off.