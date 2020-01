Královský návrat! Crosby vykouzlil gól pro Simona, má Malkin tři oči? | iSport.cz

Pittsburgh bez Sidneyho Crosbyho? To asi ne... Ale to, že bez svého kapitána dokázal tým získat 40 bodů a udržet bilanci 18-6-4 také o něčem mluví. S ním je ale mužstvo ještě silnější a daleko víc si věří. Odnesl to tým Wild, který svého nadrženého soupeře prostě vůbec nestíhal.

Crosby sice nabral čtyři body, ale dvakrát šlo o druhou asistenci. Jeho gól padl díky nešťastné teči obránce Matta Dumby a vlastně akorát u Simonovy trefy byla vidět tradiční kapitánova genialita. V úterý to spíš vypadalo, že se chtěl předvést každý z hráčů Pens. Jako kdyby spoluhráči kapitánovi chtěli ukázat, že se během jeho absence neflákali.

„Střídání za střídáním se dneska opravdu makalo. Každý se zapojil, a to je pak těžké pro všechny soupeře,“ řekl pro SportsNet.

Crosbymu mimo jiné stačilo jen necelých osm minut k tomu, aby si připsal první bod v utkání. Ten vstřelil Jevgenij Malkin, který mu v zápase zdatně sekundoval a k jedné asistenci přidal ještě dvě branky.

VIDEO: Crosbyho šťastný zásah

„U nás v šatně je každý hráč důležitý, ale Sid je kapitán. Je to náš lídr, skvělý hráč a parťák. Však jste to viděli dnes, všechny útoky šlapaly a naše přesilovka hned byla nebezpečnější,“ chválil si Malkin.

Crosby sice před startem varoval, ať se od něj nic moc velkého pro jistotu nečeká, ale nakonec vypadal vlastně úplně stejně, jako než se zranil. Svižný, s geniální nahrávkou a nebezpečný z každé pozice.

To se potvrdilo především ve 49. minutě, když připravil pátou branku sezony pro Dominika Simona. S pukem na bekhendu si najel za soupeřovu klec, bránícího útočníka Ryana Donata se zbavil tak, že si kotouč narazil o branku, a asistence českému útočníkovi už pak byla pro Crosbyho jen formalitou.

VIDEO: Crosby krásně připravil gól pro Simona

„Opravdu strašně dřel na tom, aby dokázal nabrat zpátky svou formu i rychlost. Dneska byl fenomenální, a já ani nejsem překvapený,“ řekl útočník Bryan Rust, který byl díky brance a nahrávce další hvězdou utkání.

A také autorem nejlepší hlášky. Když devatenáctou trefou v ročníku zvyšoval ve druhé části hry na 3:0, mohl poděkovat za výtečnou práci Malkinovi. Veterán ho našel nečekanou zadovkou úplně volného. Rust měl najednou dost času na to, aby si vybral, kam přesně puk pošle. Ale jak ho vlastně mohl jeho spoluhráč takhle objevit?

„Já nevím,“ smál se. „Je to Rus, asi má tři oči nebo tak něco,“ dodal.

VIDEO: Malkin a jeho nádherná zadovka

Co také Pittsburghu pomohlo ke kanonádě byla administrativní chyba na straně Minnesoty. Trenér Bruce Boudreau se totiž před zápasem rozhodl udělat z obránce Grega Pateryna zdravého náhradníka, jenže pak si uvědomil, že do utkání nominoval jen pět obránců.

Pozorní rozhodčí si chyby všimli, a proto se start zápasu protáhl. Pateryna totiž museli odeslat za střídačky a Wild nechali hrát jen s pěti obránci. A na ledě to bylo vidět. Žádný z beků neodehrál méně než 22 minut, a to už je poznat.

Boudreau vzal mimochodem po zápase chybu na sebe.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:57. Malkin, 17:57. McCann, 34:04. Rust, 35:05. Malkin, 47:41. Crosby, 48:20. Simon, 56:57. Galchenyuk Hosté: 37:06. Parise, 42:15. M. Foligno, 59:50. Parise Sestavy Domácí: Jarry (M. Murray) – Letang, J. Johnson, Marino, M. Pettersson, Ruhwedel, Riikola – Simon, Crosby, McCann – Rust, Malkin, Kahun – Hörnqvist, Agozzino, Galchenyuk – B. Tanev, Blueger, Aston-Reese. Hosté: Dubnyk (Stalock) – Spurgeon, Suter, Dumba, Brodin, Soucy – Zuccarello, E. Staal, Zucker – Fiala, M. Koivu, Parise – Kunin, J. Eriksson Ek, M. Foligno – Hartman, V. Rask, Greenway. Rozhodčí L'Ecuyer, Skilliter – Mills, Sericolo Stadion PPG Paints Arena, Pittsburgh Návštěva 18 545 diváků

