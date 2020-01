Z pracháče je chuďas. Kovalčuk měnil číslo za Rolexky, Montreal v napětí | iSport.cz

"Ko-vy! Ko-vy! Ko-vy!" Montrealské publikum v noci uvítalo Ilju Kovalčuka sympatickým skandováním. Jakoby se do Bell Centre na okamžik vrátily staré časy, kdy se tu proháněl jeho krajan Alex Kovalev, který za kanadský klub po trejdu z Rangers v roce 2004 odehrál 314 pro 264 bodů. Kovalčuk načal novou štaci jednou asistencí, dokonce byl vyhlášen třetí hvězdou duelu, Montreal ale ztratil šesté utkání v řadě, Winnipegu podlehl 2:3. Jak to s ruským bohatýrem bude dál?

V kabině Canadiens byl šrumec už o víkendu. Kovalčuk nikdy v zámoří nenosil na dresu jiné číslo než 17, které obléká na počest legendárního sovětského hokejisty a člena Síně slávy Valerije Charlamova, velkého to přítele jeho otce. Jenže v Montrealu bylo toto dvojčíslí zadané, obránce Brett Kulak se ale v sobotu uvolil, že svou sedmnáctku hvězdnému spoluhráči pustí a vezme 77.

Za velkorysé gesto přišla odměna. O den později na Kulaka v jeho kóji čekaly drahé hodinky značky Rolex jako výraz poděkování. „Jsou nádherné, vzadu na krytu mají vyryto „Děkuji za číslo 17!“. Měl jsem a mám velkou radost,“ lebedil si 26letý kanadský zadák.

„Cítím se tady neuvěřitelně, od fanoušků i spoluhráčů se mi dostalo skvělého uvítání. Při jejich skandování jsem měl husí kůži. Doufám, že jim v příštích utkáních dám více důvodů k radosti,“ zadoufal před novináři v kabině po porážce od Winnipegu Kovalčuk, který s Montrealem podepsal v pátek jednoletý kontrakt na 700 tisíc dolarů.

Také jste údivem pozvedli víčka? Vždyť Kovalčukovi je už 36 a dva měsíce nehrál hokej, za Los Angeles nastoupil naposledy 9. listopadu. Zraněními decimovaní Canadiens ale nemají co ztratit, mimo hru jsou Brendan Gallagher, Jonathana Drouin, Paul Byron i Joela Armia. Kovalčukova smlouva je navíc dvoucestná, pokud se v prvním týmu nechytí a pomaže do Lavalu v AHL, přiteče mu na účet jen 70 tisíc. Slušný paradox, viďte. Ruský car a majitel 898 startů v NHL (860 bodů) v dobách největší slávy pobíral přes 11 milionů dolarů ročně a do KHL v roce 2013 frnkl i proto, aby mu výdělek nekrátily přísné americké daňové úřady.

„Porážka je frustrující! Carey Price předvedl ve druhé třetině několik neuvěřitelných zákroků a udržel nás ve hře. Několik chyb nás stálo zápas. Ale líbilo se mi, že jsme bojovali až do konce. Budeme dál pracovat a zlepšovat se. Čekají nás další duely a ty musíme vyhrát,“ analyzoval duel Kovalčuk, který se do NHL vrátil předloni po pěti letech strávených v Petrohradu.

VIDEO: Podívejte se na první bod Ilji Kovalčuka za Montreal

Cíle měl tehdy dle svých obyčejů neskromné. „Pokusím se vyhrát Stanley Cup, abych vstoupil do Triple Gold Clubu,“ řekl pro ruský web Sport Express dvojnásobný mistr světa pár hodin po zisku zlaté medaile na zimní olympiádě v Pchjongčchangu.

V červnu 2018 proto kývnul na nabídku Los Angeles Kings, šampionů NHL z let 2012 a 2014, byť ho poptával třeba Boston, San Jose nebo Vegas. Kovalčuk předpokládal, že u Kings má na Stanley Cupu největší naději a podepsal tříletý kontrakt v celkové hodnotě 18,75 milionu dolarů společně s klauzulí o nevyměnitelnosti. Ale i mistr tesař se někdy utne...

Kings v uplynulé sezoně byli druhým nejhorším týmem ligy, méně než 71 bodů nasbírala jen Ottawa. Kovalčuk v 64 zápasech vypnul síťku jen 16x, aby v tomto ročníku odehrál 17 utkání (3+6) a dostal z aktuálně 28. klubu soutěže vyhazov.

Chce bránit, ale má -150

Na první kanadské adrese ve své kariéře ale věří v restart. Proti Jets utvořil elitní útok s Tomášem Tatarem a centrem Phillipem Danaultem, odehrál skoro dvacet minut, čtyřikrát pálil na branku a šestkrát hitoval. Trenér Montrealu mu uvěřil i na závěrečnou powerplay, kdy Montreal bušil do čtyř Tryskáčů, vyrovnání ale nepřišlo.

„Líbil se mi. Při hře vypadal až nečekaně sebevědomě. Je na něm vidět, že se sem hodně těšil, před utkáním ho bylo v kabině plno, tryskala z něj velká energie. Jsme strašně rádi, že ho tu máme, snad nám pomůže,“ smekl před novou akvizicí Carey Price, který se svými spoluhráči aktuálně ztrácí na druhou divokou kartu na Východě šest bodů a má navíc odehráno o zápas víc než Florida.

Tlak v zakládajícím klubu NHL sílí, navíc ho umocňuje fakt, že Canadiens v posledních dvou ročnících v play off absentovali. „Nevadí mi to, Montreal je slavný klub a patří do play off. Udělám všechno, abychom si tam letos zahráli,“ vyhlásil Kovalčuk, který se ve 36 letech a 266 dnech stal třetím nejstarším hráčem Montrealu, který svůj debut okořenil bodem. Vrásčitější byli jen Robert Lang (37 let a 296 dní) a Jack Laviolette (38 let a 145 dní).

„Máme fantastického brankáře, klíčem bude obrana. Máme hodně zraněných útočníků, ale nějaké góly určitě dáme, máme před sebou hodně práce,“ vyhlásil rodák z Tveru a jeho slova vzbudila na sociálních sítích řadu úšklebků. Defenziva není Kovalčukovou silnou stránkou, za svou kariéru v NHL má ve statistice pravdy -150 (letos -8).

VIDEO: Podívejte se na sestřih utkání Montrealu s Winnipegem