Pohřeb fotbalisty Pennera (†47): Uvařil si kávu a zemřel. Syn mu dal nad rakví slib!

Bývalý prvoligový obránce Miloslav Penner náhle zemřel ve věku sedmačtyřiceti let • Archiv Sportu

Miloslav Penner po postupu do první ligy • Archiv Sportu

Pennerův syn Nicolas zveřejnil fotografii s tátou a dojemná slova do nebe • Instagram.com

S tatínkem se přijel do Starého Města na Slovácku rozloučit také jeho syn Nicolas • Jana Gogová

Ve Starém Městě na Slovácku by se ve středu odpoledne mohl smutek krájet. Proběhlo tady poslední rozloučení s někdejším vynikajícím prvoligovým fotbalistou Miloslavem Pennerem (†47), který o posledním lednovém dni nečekaně zemřel!

Naposledy se uklonit sympaťákovi s blonďatou hřívou a srdcem ze zlata přišli kamarádi, přátelé a samozřejmě rodina. Včetně Pennerova syna Nicolase (18), který jde v otcových šlépějích a už válí v juniorce slavného Juventusu. „Každý gól, který teď dám, bude patřit tátovi,“ ujistil všechny přítomné u nazdobeného hrobu! Při oslavné písni kapely Queen We Are The Champions se mu oči zalily slzami.

Nebyl zdaleka jediným, kdo stále nemůže pochopit, co se v osudový minulý pátek stalo. „Žil s maminkou, uvařil si kávu, hrníček mu vypadl z ruky a byl konec. Záchranka u něj doma na sídlišti v Hradišti byla za pár minut, nepomohli mu, nešlo to,“ vyprávěl smutně úspěšný házenkářský trenér Antonín Střelec.

S Pennerem ho pojil kamarádský vztah. Měl ho za skvělého chlapa s rovným charakterem. „Potkávali jsme se prakticky denně, férový, výborný kluk. Neměl vůbec žádné příznaky toho, že by se chystal na druhý břeh,“ dodal zkroušený Střelec.