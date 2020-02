Proč McDavid vládne? Talent, dřina, ale i krádeže jídla. Říha popsal finty | iSport.cz

Superlativy. Pravděpodobně to nejčastější, co se snáší na hlavu kanadské hvězdy Connora McDavida (23). A to nejenom od chvíle, kdy se stal hlavní tváří NHL, ale již od mládežnických let. „Čirá radost někoho takového trénovat. Po hokejové i po lidské stránce," řekl Kris Knoblauch, trenér, který ho vedl v juniorském týmu Erie Otters. Co ale stojí za tím, že je McDavid v tak mladém věku výrazně nad ostatními? Svůj pohled pro iSport Premium na několik akcí dává i Miloš Říha mladší.