Vítězství i rekord. Vondrová v Ostravě nabrousila lokty: Trénovat se to nedá | iSport.cz

Při seběhu a tlačenici byla nekompromisní. Lada Vondrová se důrazně ohnala lokty a nikoho před sebe nepustila. Na halovém mítinku Czech Indoor Gala si na čtyřstovce parádním časem 52,25 vteřin vylepšila halový rekord a posunula i maximum mítinku. „Jsem spokojená, chtěla jsem formu prodat už dřív, ale nevyšlo to,“ popisovala Vondrová. „Myslím, že tam ještě trochu rezerva je, na tom seběhu mi to přece jenom trochu vzalo. Myslím, že to ještě stlačím.“

Při seběhu jste byla nekompromisní, bylo to ostré?

„Mohla jsem to zvládnout lépe, protože jsem to napálila a o soupeřce vůbec nevěděla. Tak jsem se s ní musela šťouchat. Ale dopadlo to dobře. Kdyby šla přede mě, bylo by to ztracené.“

Musí mít na takové souboje člověk grif, aby se prosadil?

„Musí tam být takový správný pocit, jak to udělat. Před pár dny v Karlsruhe jsem to pokazila. I teď jsem to mohla udělat lépe, ale naštěstí se přede mě nedostala.“

Dají se ostré lokty i nějak natrénovat nebo to musí mít člověk v sobě?

„Myslím, že to musí mít v sobě. Natrénovat se to nedá. Nejlepší jsou na to závody v co nejlepší konkurenci. A člověk se to časem naučí.“

Vypadlo to, že vás souboj spíš zrychlil.

„Asi možná jo, trochu mě to šouplo dopředu. Snažila jsem se to rvát co to šlo, cítila jsem, že je někde blízko, takže mě to nakoplo, abych se rvala dopředu.“

Baví vás kontaktní hala?

„Mám asi halu víc radši, přece jenom, neběhá tam tolik kvalitních lidí, je snazší se prosadit.“

Ostrý limit na olympiádu

Co tedy říkáte na odložení halového mistrovství světa v Číně? Byla jste naštvaná?

„Byla jsem smutná, protože jsem věděla, že mám formu a mohla jsem tam bojovat o finále. Nedá se nic dělat, o to větší je motivace na léto.“

Dá se podle časů z haly odhadnout, jak byste mohla běhat v létě?

„Ty jo, to vůbec nedokážu říct. Ale věřím, že se z toho dá běhat rychle. Přece jenom, limit na olympiádu je ostrý, ale udělám všechno pro to, aby ho splnila.“

Cesta na olympiádu povede spíš přes body v rankingu nebo limit?

„Chtěla bych samozřejmě zaběhnout limit, ale jelikož je to 51,35 vteřin, je to ještě daleko. Ale uvidíme. Budu se snažit o limit. Třeba vede cesta i přes ranking, nedokážu říct.“

Pomohla vám k rekordu i domácí atmosféra?

„Určitě, ráda tady běhám, moc jsem se těšila. A těším se i na republiku, bude super. Doufám, že se ještě zlepším.“