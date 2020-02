Dočká se Petr Čech nesmrtelnosti? Fanoušci Chelsea jsou pro!

Návrat do minulosti! Petr Čech nastoupil do zápasu bez helmy, poprvé od roku 2006 • Michal Beránek / Sport

Washington, Jefferson, Roosevelt a Lincoln. Podobizny čtyř amerických prezidentů jsou vytesány do žulového skalního masivu v Jižní Dakotě, Národní památník Mount Rushmore je jedním z nejslavnějších míst Ameriky.

A obrovské sousoší v tomto stylu by rádi i fandové Chelsea! Pro začátek už alespoň v hlasování vybrali čtyři největší ikony klubu – vedle Drogby, Lamparda a Terryho by rádi vytesali do skály i Čecha. Jakpak by ne, když na Stamford Bridge slavil hned 15 trofejí a před osmi lety klubu vychytal v penaltovém rozstřelu triumf v Lize mistrů! Zvěčněn by měl být i ve své helmě úplně vpravo, na místě Lincolna.

Takže teď ještě najít místo. Hodily by se prý proslulé Bílé útesy doverské, aby monument viděl každý, kdo přijíždí přes lamanšský kanál. Třeba i Belgičan Hazard, který skončil v hlasování jen o fous pátý.