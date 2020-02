Premier League | Chelsea ve šlágru rozčílil VAR, hrdina United trefil rozkrok: Jasná červená! | iSport.cz

V boji o čtvrté místo, tedy o přímou vstupenku do Ligy mistrů, v Anglii pořádně přituhuje. A Chelsea momentálně ztrácí, nevyhrála už čtyři ligová kola. V ponděním šlágru padla doma 0:2 na Stamford Bridge s Manchesterem United. "Blues" neuznal sudí po zásahu videa dvě branky, naopak kapitán hostů Harry Maguire na hřišti přežil bez postihu ostrý zásah do citlivých míst Michyho Batshuayiho a po přestávce trefil pojišťovací gól. „Jasná červená,“ zlobil se trenér Chelsea Frank Lampard.

V třaskavém souboji se jako první radovali hosté, když se na konci poločasu hlavou prosadil Anthony Martial. Lampard po přestávce vyslal na trávník stopera Kurta Zoumu, který po deseti minutách srovnal precizní hlavou po rohu. Jenže sudí Anthony Taylor po upozornění videa gól neuznal kvůli Azpilicuetově přistrčení Williamse.

„Co mě na VAR štve, že dělá sám velká rozhodnutí. Hlavní rozhodčí by se měl jít podívat k monitoru aspoň na třicet vteřin a rozhodnout, on na trávníku musí být ten, kdo to posoudí správně,“ zlobil se domácí kapitán. „Při Zoumově gólu jsem strčil do Williamse, jenže předtím do mě strčil Fred, takže jsem nemohl dělat nic jiného. Sudí na hřišti nic neviděl,“ vrátil se k jedné z klíčových situací španělský bek.

VAR do utkání vstoupil ještě jednou - v 77. minutě střídající Giroud po centru Mounta překonal De Geu, jenže branka padla z nepatrného ofsajdu, tudíž radost domácích byla znovu zbytečná. To už bylo za stavu 0:2, druhý úder United zařídil svou první ligovu brankou v dresu „rudých ďáblů“ Harry Maguire.

Právě hostující kapitán ale nemusel zápas vůbec dohrát. Ve 21. minutě zasáhl mezi nohy Michyho Batshuayiho, belgický forvard se svíjel bolestí. Rozhodčí zákrok vůbec netrestal.

„Maguire měl dostat červenou, místo toho potom vstřelil druhý gól, tohle úplně změnilo zápas,“ čertil se kouč Lampard. „Od toho tam přece VAR hlavně je. Hlavní rozhodčí nemůže vidět všechno. Když nepoužívá monitor u hřiště, nechápu to.“

Hlavní hrdina United po zápase přiznal, že Batshuayiho zasáhl, ale odmítal jakýkoliv úmysl. „Vím, že jsem ho trefil, ale mám pocit, že on padal na mě. Přirozená reakce byla, že jsem ho chtěl udržet nad sebou. Nešlo o žádný kopanec, nechtěl jsem mu ublížit. Jen jsem zapřel nohy a snažil se ho udržet nad sebou, když na mě padal. Špunty na kopačce ten náraz zhoršily. Omluvil jsem se mu,“ popsal situaci, která se odehrála u střídaček a vypadala velice nepříjemně.

Situace je v tabulce Premier League kolem čtvrtého místa obzvlášť napjatá. Aktuálně sedmí United se po tříbodovém výlovu ze Stamford Bridge dotáhli na svého soka na rozdíl tří bodů. Pátý Tottenham ztrácí pouhý bod, Sheffield dva.