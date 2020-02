Sportovci drží Suchej únor. Abstinuje Čech, Vácha i Fenin

Průměrný Čech vypije za rok 14,4 litru čistého lihu. Víc zvládnou jen v Litvě a Moldavsku. Alarmující čísla přiměla v roce 2013 spolek Liga otevřených mužů k uspořádání prvního ročníku akce Suchej únor. Ta vybízí k jednoměsíční abstinenci. A cíl? Otestovat vůli účastníků a připomenout, co všechno se dá dělat i bez něj.

Díky tomu si mohou někteří uvědomit, jak moc své pití ovládají a naopak jak moc alkohol ovládá je. Podle zkušeností spolku 60 procent lidí po takovéto měsíční zkušenosti zvolní s pitím.

Letos se akce koná už po osmé a jako každoročně se do ní zapojila i řada známých sportovních osobností. Mezi nimi například i fotbalový záložník Lukáš Vácha. "Suchej únor držím už druhým rokem. Chci všem ukázat, že to jde i bez alkoholu. Někteří sice říkají, že měsíc je jen krátká doba, ale já myslím, že to za zkoušku stojí," je přesvědčen o smyslu akce Vácha.

A jaký vztah jako sportovec k alkoholu má? "Alkohol rozhodně nepiju každý den, musím přeci jen dodržovat životosprávu. O volnu si ale rád zajdu na pivo, nebo si dám sklenku vína k dobrému jídlu," prozradil Vácha.

Fotbalista Sparty není zdaleka jediným sportovcem, který se rozhodl akci podpořit. Na svém Facebooku vybízí k měsíční abstinenci například také bývalý brankář Arsenalu Petr Čech. „Zkuste to také, stojí to za to,“ píše u své fotografie, na které drží v ruce plecháček s příznačným heslem letošního ročníku: Nejsem na plech. Kromě něj akci podpořil také hokejista Patrik Bartošák, fotbalista Matin Fenin nebo MMA zápasník Jiří Procházka.

Suchej únor není rozhodně jen ryze mužskou záležitostí. Účastní se ho i ženy. Z českých sportovkyň například několikanásobná mistryně světa v kickboxu Martina Ptáčková nebo boxerka Fabiana Bytyqi.

„Často boxuju s chlapama, kteří pak po tréninku chodí na pivo a berou to jako odměnu. Chtěla bych jim ukázat, že to jde dělat i jinak. Já osobně nejsem žádný pijan ani abstinent. Například po dlouhém běhu si pivo vždy moc ráda dám. Únor jsem se, ale rozhodla vydržet,“ říká o svém vztahu k alkoholu Fabiana Bytyqi.

Obdobné akce, jako je v Česku Suchej únor, se konají také v zahraničí. Například Britové dodržují Dry January (Suchý leden), který po náročných oslavách Silvestra přijde mnohým vhod. Suchý leden má své fanoušky také u nás. Účastnil se jej například záložník Teplic Tomáš Kučera. "Bylo to až překvapivě fajn," komentoval poté na svém Twitteru.