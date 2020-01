Lukaku odhalil drsnou kritiku. Conte ho po Slavii seřval přede všemi | iSport.cz

Lukaku v Interu nakopl zaseknutou kariéru, v Serii A už stihl dát 14 gólů, po dvou brankách pak přidal v poháru a Lize mistrů. Ne každý zápas mu ale sednul. Nepovedené bylo třeba jeho vystoupení v domácím zápase Ligy mistrů proti pražské Slavii. Belgického snajpra vyloženě vymazal David Hovorka, který hned zaujal svou „psycho“ oslavou, bod pro italský tým zachraňoval až v nastavení Nicolo Barella.

26letý kanonýr teď v rozhovoru pro Sky Sports vyzradil, že za svůj bídný výkon proti českému mistrovi to od Antonia Conteho schytal jako nikdy předtím. „Trenér vám vždy řekne do očí, jestli hrajete dobře, nebo ne. Pamatuji si, že proti Slavii jsem byl hrozný, a on mi naložil před celým týmem,“ svěřil se. „Nikdy předtím se mi to nestalo. Vůbec nikdy. Před celým týmem mi řekl, že jsem hrál jako odpad. A že mě příště vystřídá po pěti minutách, když tak někdy zahraji znovu.“

Takový fén, za který by se nestyděl ani Sir Alex Ferguson, by asi leckomu srazil sebedůvěru na nulu. Lukaku se ale otřepal. „Pošlapal mi sebedůvěru, ale zároveň mě to probudilo. On tohle dělá všem, je jedno, kdo jste, všichni jsme si rovní,“ řekl Belgičan, kterého prý „kartáč“ od Conteho inspiroval ke zlepšení.

„Hned potom jsme hráli milánské derby, a já podal jeden z nejlepších výkonů v sezoně,“ vzpomněl na výhru 2:0 nad rivalem AC, ke které přispěl druhou brankou. „Conte ví, jak ze svých hráčů dostat to nejlepší. Když tvrdě pracujete a trénujete, budete hrát. Když neděláte, co po vás chce, hrát nebudete. Prostě víte, jak na tom jste, to na něm uznávám.“

Ostrá kritika zřejmě skutečně pomohla, Lukaku je se 14 brankami třetím nejlepším střelcem Serie A za Cristianem Ronaldem (16) a Cirem Immobilem (23). I díky jeho ofenzivnímu probuzení tak Inter stále bojuje o ligový titul, na obhajující Juventus Turín ztrácí 4 body.