Dělat z Dočkala spasitele není dobré. Berbr? Čte mě, to hřeje u srdce | iSport.cz

Nicméně myslet si, že s návratem Dočkala se mávnutím kouzelného proutku stane ze Sparty super tým a všechno bude najednou růžový, je nesmysl. Okolo sebe má vytvořenou obrovskou image – sympaťáka, správňáka, lídra. Nevím, jestli to není trochu přehnaný.

Bořek samozřejmě kopat umí, ale taky musí pořádně potrénovat, chytit formu a tu mávnutím proutku nezískáte. Pouze tvrdou prací. Sparťané očekávají, že mužstvo vyvede z temnoty. Ovšem pozor, naše liga není lehká. Pro jaro to platí dvojnásob.

Na Bořka čeká také Jarda Šilhavý, mistrovství Evropy je za čtyři měsíce. Nechci to přivolávat, ale nerad bych, aby lidi byli zklamaní, jestliže Dočkal nenaplní jejich očekávání. Může se to totiž stát. Je dobrej fotbalista, ale nijak mimořádnej. V top ligách se neprosadil. Každý si pamatuje, jak po boku s Kangou spláchnul Plzeň 4:0. To bylo loni v březnu. Od té doby nehrál. Teď bude muset na tuhle parádu navázat. A ve více zápasech.

Víte, nejsem moc zvědavej na druhou ligu v Drážďanech. Nebere mě ani Turecko, byť jsem Škodu chválil. To přestup Michaela Krmenčíka do Brugg je jiné kafe. Je to kluk z nároďáku, možná i ze základní sestavy. Proto jsem velmi rád, že po dvou trénincích hned dostal šanci v zápase. Stejně jako Tomáš Souček ve West Hamu.

Krmelec nastoupil od první minuty druhého poločasu, Bruggy vyhrály 1:0, to je pro něj plus. Je zarputilej, má tělo, bezhlavě vletí do každé situace, góly dávat umí. Myslím, že se tam bude hodit. V debutu nezklamal. Čeká se tam jasný titul a postup do Ligy mistrů. Pokud se dostane do vrcholné formy, obrovsky mužstvu pomůže.

Bruggy beru jako velký tým, rozhodně to není malá adresa. Belgický fotbal je v topu, generuje spoustu úchvatných hráčů, v lize je veliké množství skvělých fotbalistů. Krmi to nebude mít lehké, ale má náturu bejka. Prosadí se. Oproti Součkovi má výhodu, že Bruggy v belgické lize dominují, kdežto West Ham je ve stresu ze záchrany.

Minulý týden rozjel Sport seriál o padesátce nejmocnějších postav našeho fotbalu. Není překvapením, že vyhrál Berbr. Dokonce si na mě vzpomněl. To mě hrozně zahřálo u srdce. Aspoň vím, že pan místopředseda moje příspěvky poctivě čte. Vím, že mé komentáře jsou mezi národem populární, ale že i na Strahově? To jsem vážně nevěděl…

Prý, že to dělám za peníze. Náčelníku, mám za to tisícovku. Čestně to přiznávám. Pochybuji však, že rozumíte slovu čestnost. Vzhledem k vaší minulosti je zřejmé, že vyznáváte jiné hodnoty. Strach, vynucenou autoritu, moc. Možná by stálo za to pochopit život i z druhé strany. Snažit se být laskavý k lidem, usměvavý, veselý, dobrosrdečný. Doba zastrašování je dávno pryč, jen vy jste to ještě pořád nepochopil. Jste smutná postava našeho fotbalu.