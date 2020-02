V nejvyšších soutěžích nastřílel celkem 110 branek, stal se členem prestižního Klubu ligových kanonýrů, který sdružuje všechny »stovkaře«. Herda úspěšnou kariéru dojížděl v Belgii a Francii, pak se ve Slavii staral o fotbalový potěr. Jenomže cesty osudu jsou nevyzpytatelné. „Já jsem nikdy nechtěl řídit. Nebavilo mě to, dlouho jsem žádné auto ani neměl,“ směje se muž, který nyní každoročně najezdí po Praze tisícovky kilometrů coby řidič taxíku.

Jak se člověk dostane z fotbalového hřiště za volant taxíku?

„Oklikou. Já po konci kariéry dělal chvíli ve Slavii mládež, akorát jsem trefil období, kdy ji koupil miliardář Korbel. Byla to trochu divočina.“

Co se ve starém Edenu dělo?

„Bláznivá devadesátá léta. Slavii trénoval Pepík Jarabinský a tehdy v ní začínal mladý Vláďa Šmicer. Přišel z Děčína za 60 tisíc, deset ligových mužstev ho chtělo. Třeba Teplice nabízely osm milionů, to byly obrovské peníze!“

Ale to jsme pořád na fotbalovém hřišti…

„Já jsem ještě chvíli dělal v Chebu, ale pak mě to přestalo bavit. Pro žáky a dorostence nebylo nic. Pro dresy jsem jel do Ostravy vlastním autem, a když jsem udělal 30kilometrovou zajížďku, abychom nechali v Blansku opravit balony, dostal jsem to sežrat. Takže když mi kamarád řekl, ať jdu jezdit k hotelu s taxíkem, šel jsem.“

Jenom tak?

„Byla to prostě práce, teď říkám, že je důležité, aby to jezdilo. Dělal jsem u Hiltonu na Florenci, to mohl být devadesátý šestý rok. Vozil jsem hotelové hosty, tam se dělalo dlouho do noci. Teď už jezdím sám na sebe a jak se mi chce. Když mě někdo naštve, vypnu ceduli a jdu domů.“

Jdou kšefty?

„Není sezona, dva měsíce jsou takové všelijaké, navíc jsou slabí turisti. Do pětihvězdičkového hotelu tahají balenou vodu a v taxíku se budou hádat o stovku, když jedou do kasina prohrát tisíce. Od března to ale je většinou lepší, to máte tak 45 tisíc měsíčně.

Jenomže se asi moc nevyspíte.

„Ale vůbec ne, v noci moc nejezdím, pracuju od rána a třeba ve tři jsem doma. Někteří frajeři jezdí třeba 18 hodin, ale já takový úderník nejsem. Já to mám už jenom tak, abych vydržel do důchodu a neflákal se.“

Vědí pasažéři, že je vozí člen Klubu ligových kanonýrů?

„Občas mě někdo pozná, lidi se chtějí fotit. Říkám si, že když si mě pamatují, nejsem tak starej.“

Vozíte i bývalé parťáky ze hřiště?

„Jasně. Jezdí se mnou rádi, protože se chtějí svézt zadarmo.“ (směje se)

A co třeba mladší hráči? Zavolá si vás cíleně nějaký reprezentant?

„Poslední dobou jsem často vozil Tomáše Ujfalušiho, ale tihle mladí... Dneska každý pořád kouká do mobilu, já vezl jednu missku a vůbec nevím, jak vypadala, celou jízdu měla hlavu zabořenou v telefonu. Prostě jiná generace.“