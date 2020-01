Škoda o snovém debutu: Moc jsem si to užil! Gólů chci dát ještě spoustu | iSport.cz

Milan Škoda by měl podle tureckých médií zamířit do Rizesporu • Pavel Mazáč / Sport

Milan Škoda gól, Milan Škoda gól, Milan Škoda, to je šampión. Oblíbený chorál fanoušků Slavie už aby se pomalu začali učit i příznivci tureckého Rizesporu. Čtyřiatřicetiletý útočník se jim uvedl báječně, při debutu v základní sestavě sestřelil v ligovém duelu dvěma góly Genclerbirligi (2:0). „Moc jsem si to užil,“ líčí Škoda v rozhovoru pro iSport.cz. Popisuje i své trefy, euforii po utkání, vypráví o gratulacích, které dostal, metě sta ligových branek i aklimatizaci v Turecku.

Pikantní zápletku i rozuzlení prožil útočník Milan Škoda na začátku svého tureckého angažmá. Původně ho totiž chtěl klub Genclerbirligi, jenž se nakonec rozmyslel a nechtěl mu nabídnout tak dlouho smlouvu, jak mu slíbil. A tak zamířila legenda Slavie do Rizesporu, který o něj taky stál a podmínky splnil.

Hned v prvním ligovém zápase po zimní pauze se oba celky postavily proti sobě a Škoda duel dvěma góly rozsekl ve prospěch Rizesporu. „Musím říct, že je neuvěřitelné, jak se celá situace seběhla a jak to celé dopadlo,“ usmívá se.

Dal jste dva góly, když jste byl poprvé v základní sestavě Rizesporu. Berete to jako ideální start do nového angažmá?

„Jsem strašně rád, že jsem dva góly vstřelil a že jsem pomohl týmu vyhrát, protože ten zápas byl pro nás strašně důležitý. Bylo to dost náročné a vyrovnané utkání, moc šancí nebylo. Klíčové bylo, že jsme se dostali do vedení a pak to potvrdili druhou brankou. Moc mě těší, že se mi první ligový start v Turecku takhle povedl.“

Na fotkách pak bylo vidět, jak jste slavili s fanoušky. Jak jste si zápas a následnou radost po něm užil?

„Když jsem ty góly dal, byl jsem strašně šťastný a také docela v euforii. Skvělé bylo, jak jsme se všichni seběhli. I spoluhráči, co se rozcvičovali, to strašně moc prožívali. A fanoušci na stadionu byli fakt skvělí. Moc jsem to užil.“

Jaké reakce jste měl od nových spoluhráčů, trenéra a představitelů klubu?

„Příjemné. Všichni měli obrovskou radost – spoluhráči, trenér i představitelé klubu, kteří s námi dokonce byli na hřišti a užívali si vítězství. Dělali jsme si pak všichni společnou fotku s fanoušky.“

Ozvali se vám i bývalí spoluhráči ze Slavie?

„Jo. Musím říct, že jsem měl velké množství zpráv. Od rodiny, kamarádů, od spoluhráčů ze Slavie, kteří mi fandili. Jsem rád, že jsme takhle v kontaktu a že si navzájem držíme palce.“

Těší vás, že váš výkon měl velký ohlas i mezi slávistickými fanoušky?

„Tohle mě opravdu moc těší, mám z toho velkou radost. Po zápase jsem koukal na sociální sítě, tam jsem měl opravdu velké množství gratulací. Strašně si toho vážím. Já mám slávistické fanoušky moc rád a těší mě, že ani oni na mě nezapomněli, i když jsem v jiném klubu. Jejich podpora je nadále úžasná.“

Jak těžké pro vás byly obě gólové situace?

„První situace byla těžká z toho pohledu, že jsem byl za stoperem soupeře a bylo těžké se před něj dostat. Musel jsem si hlídat ofsajd a počkat za ním, snažil jsem se ho nějak rozhodit. To se povedlo. Gólman můj první pokus ještě fantasticky vyrazil, ale pak už jsem míč dorážel do prázdné brány. A druhá branka? Fantastickou akci předvedl Umar, připravil mi balon nádherně do šance. Myslím, že jsem dobře zakončil, snažil jsem se přehodit gólmana a vyšlo to skvěle.“

Skóroval jste se proti Genclerbirligi, tedy klubu, do kterého jste měl původně jít. Měl jste o něco větší motivaci? Byl ten zápas pro vás z tohoto pohledu speciální?

„Musím říct, že je neuvěřitelné, jak se celá situace seběhla a jak to celé dopadlo. Samozřejmě spousta kamarádů a známých mi to připomínala. Říkali mi, že jim musím ukázat, že udělali chybu. Ale na tohle jsem úplně nemyslel, chtěl jsem hlavně pomoct týmu. A to vyšlo skvěle. Za to jsem hrozně rád.“

Máte 96 ligových gólů, už jen čtyři branky vám chybí ke vstupu do Klubu ligových kanonýrů. Vnímáte, že se tahle meta blíží?

„Já si hlavně říkám, že chci dát ještě spoustu gólů. Samozřejmě vnímám, že mi čtyři góly chybí do té stovky. Jasně, je to určitá meta. Byl bych šťastný, kdyby se mi to povedlo co nejdřív. Ale mým cílem je dát gólů ještě víc.“

Jak jste se v Rizesporu aklimatizoval? Jaké máte dojmy z klubu, spoluhráčů, města?

„Aklimatizace probíhá skvěle. Od prvního momentu mi to lidi v klubu strašně moc ulehčili, chovali se ke mně opravdu skvěle, se vším mi pomáhali. Za to jim patří velký dík. Samozřejmě i spoluhráči mi moc pomohli. Musím říct, že jsem naprosto spokojený, všechno funguje. Jsem na klubovém hotelu, kde je skvělé zázemí, máme vše, co potřebujeme. Spoluhráči jsou příjemní, zhruba polovina z nich jsou Turci a polovina cizinci, všichni si rozumí, atmosféra mezi klukama je opravdu dobrá. Město je menší, zatím jsem byl v centru jen jednou a vše na mě působilo příjemně.“

Začal jste nastupovat ihned po svém příchodu. V prvním utkání v poháru proti Galatasarayi jste hrál poslední půlhodinu, proti Genclerbirligi už jste zvládl celé utkání. Překvapilo vás, jak rychle jste zapadl? A jak se na hřišti v novém působišti cítíte?

„Byl jsem hodně rád, že jsem hned v prvním zápase mohl nastoupit na půl hodiny. Myslel jsem, že odehraju menší část utkání. Předtím jsem toho totiž moc nenatrénoval. Skvělé pro mě je, že jsem pak nastoupil od začátku. Volna jsem měl během Vánoc hodně a začal jsem trénovat až v novém roce. Potřebuji ještě natrénovat, ale cítím se dobře.“

Váš přestup do Turecka byl poměrně komplikovaný. Jak jste celé to martyrium prožíval?

„Když jsem ze začátku dostával nabídky, prožíval jsem to celkem dost. Nevěděl jsem, pro jakou se rozhodnout. Komunikoval jsem i se Slavií co a jak. Když bylo rozhodnuto, že pojedu do Turecka, tak už jsem to tolik neprožíval. Když mi řekli o změně nabídky ze strany Genclerbirligi, neřešil jsem to tolik. Říkal jsem si, že se klidně vrátím a že třeba přijde něco pak. Ovšem obratem se ozval Rizespor a já jsem rád, že to takhle dopadlo.“