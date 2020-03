Tragická autonehoda mladých skokanů na lyžích. Trenér pod vlivem alkoholu zavinil smrt!

O víkendu létali v Harrachově na žákovském a dorosteneckém mistrovství republiky. V neděli po závodech novoměstské naděje naskákaly do oddílové dodávky a vydaly se domů. Jejich cesta bohužel skončila už po osmadvaceti kilometrech. Na rovném úseku u podkrkonošské Jilemnice vůz narazil do protijedoucího superbu, ve kterém na následky nehody zemřela mladá maminka.

Za volantem dodávky seděl podle informací Blesku zkušený mládežnický trenér z Vysočiny, jehož skokanskou výchovou prošel i bývalý juniorský mistr světa. Podle prvotního šetření to byl on, kdo tragickou bouračku zavinil. „Řidič vozidla VW Transporter vjel pravděpodobně do protisměru,“ stojí v policejní zprávě. Co je ještě horší, dechová zkouška odhalila v těle kouče, který šoféroval plné auto dětí, alkohol. Konkrétně půl promile.

Bilance nehody je tragická. Spolujezdkyni z protijedoucího vozu nezachránila ani dlouhá resuscitace. Její manžel a dítě byli vrtulníkem přeneseni do hradecké nemocnice. V dodávce se zranilo pět cestujících – z toho čtyři mladí skokané. „Dvě osoby byly se středně těžkým zraněním převezeny sanitními vozy do hradecké nemocnice a jedna osoba byla vrtulníkem transportována se středně těžkým zraněním do Prahy,“ popsala policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová. Zbylá dvě poranění byla lehčího rázu a ošetřili je v jilemnické nemocnici.