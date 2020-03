Koronavirus v Česku ovlivňuje sport. Biatlonu hrozí škody až 50 milionů | iSport.cz

Tušil, že k této situaci může dojít. Byl v kontaktu s politiky, vnímal novinky ze světa i Česka. „A teď je naším úkolem to vyřešit, aby ty ztráty byly co nejmenší. Bohužel je to vyšší moc, kterou nemohl nikdo z nás předpokládat a v tomto smyslu bychom o tom měli i jednat,“ řekl šéf českého biatlonu Jiří Hamza k rozhodnutí Bezpečnostní rady státu odjet SP v Novém Městě na Moravě bez diváků .

Jaké je tedy vaše stanovisko k tomuto omezení SP?

„Musíme to rozhodnutí respektovat. Netrpělivě jsme čekali, jak se to rozhodne, ale je to rozhodnutí Bezpečnostní rady státu, se kterým nic nenaděláme. Je to nepříjemné, ale je i třeba férově říct, že na světě existují vyšší principy než biatlon. Samozřejmě si teď musíme i sednout s vedením státu a jednat o škodách, které jsou velké.“

Rozpočet se pohybuje kolem 65 až 70 miliony korun. Takže budete chtít, aby na tom stát nějakým způsobem participoval?

„Ač je nám jasné, že toto rozhodnutí bylo pro stát složité, předpokládám, že budeme o kompenzaci žádat. Nemáme ani jinou možnost, protože nám to žádná pojišťovna nezaplatí. V případě, že se ty závody odjedou a do středy se ještě nezmění stanovisko, tak jsou ty škody mezi 40 až 50 miliony. A kdyby se nejelo vůbec, je to 70 milionů. Všechny věci tu už stojí a nedají se zrušit.“

Jak to pak budete řešit i s vracením vstupného?

„Nejprve musíme počkat na oficiální stanovisko. Určitě se k tomu postavíme čelem, ale je to nejen o mém jednání, ale i o jednání státu, IBU, nebo kraje. Není to úplně jednoduchá situace.“

Asi se ale dá očekávat, že budete chtít vstupné vracet, ne?

„Ano, ale určitě ne tento týden. Nejprve se musí dojednat všechny podrobnosti a pak se musí vše vyřešit, aby lidé nebyli nespokojení.“

V jakém horizontu byste tedy měli nejdříve vstupné vracet?

„Určitě to nebude dřív než za měsíc. Musíme si k tomu sednout a vše spočítat… není to tak rychlé řešení. Vstupné je nedílnou součástí rozpočtu, tvoří téměř polovinu rozpočtovaných peněz. Určitě se k tomu postavíme čelem, ale musíme kvůli tomu jednat se státem. Mluvil jsem o tom i s panem hejtmanem Běhounkem a kraj se k tomu staví otevřeně. Věřím, že se to vyřeší. Budu pak tlačit i na IBU, aby byla kompenzace za vstupné, protože je to globální problém. Myslím, že tohle je první krok a podobné problémy můžeme řešit za týden v Kontiolahti a za čtrnáct dní v Oslu.“

Skutečně?

„Není podstatné, co si myslím, ale ta všeobecná panika začíná být velká. Na druhou stranu rozumím tomu, že se ty vlády musí krýt a politici to musí nějak řešit. Přijímáme to jako rozhodnutí a čekáme na písemné vyhotovení, abychom věděli, jestli můžeme pustit akreditované lidi nebo ne. Stavíme se k tomu čelem, jen potřebujeme teď trochu času. O nic nikoho nechceme připravit.“