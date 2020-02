Biatlon Nové Město 2020: SP v ohrožení kvůli koronaviru | iSport.cz

„Musíme to probrat, protože tam přijde 100 tisíc lidí a byly prodány vstupenky za 25 milionů. Musíme to zvážit a rozhodnutí musí padnout do středy odpoledne. Uvidíme i, co se bude dít o víkendu,“ řekl premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci, kde se probíral především koronavirus.

„Přijede hodně lidí ze zahraničí a také z Itálie. Neříkám, že mám nějaký návrh. Musíme to posoudit, budeme o tom jednat,“ dodal předseda vlády.

Světový pohár v Novém Městě na Moravě je naplánovaný na příští týden od 5. do 8. března.

„Od úterka neřešíme po telefonu nic jiného, než koronavirus,“ povzdechl si na tiskové konferenci šéf českého biatlonového svazu Jiří Hamza.

„Konzultovali jsme to představiteli IBU i sportovním ředitelem, zda nám vlády závody zruší. Není to o nás, je to o nařízení státních orgánů. V některých věcech je, myslím, ta panika zbytečná, ale vzhledem k tomu, že žijeme v době plné informací a internetu, tak se vše šíří obrovskou rychlostí. Z pohledu organizátora nám nezbývá nic jiného než čekat, co vyvstane a reagovat,“ uvedl šéf českého biatlonu.

