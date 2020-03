Upřímný hokejový expert Sýkora bez obalu: Proč jsou výsledky extraligy podivné?

Co říkáte na časté výhry týmů ze dna tabulky?

„Jsem teď mimo republiku, takže zápasy nevidím, nicméně výsledky podivné jsou. Mužstva, která doteď prohrávala, najednou pořád vítězí. Dalo by se říct, že mají větší tah a strach ze sestupu. Na druhou stranu týmy proti nim nepodávají normální výkony.“

A pak to nepůsobí dobře, že?

„I pro fanoušky je to lehce nedůvěryhodné. Těžko říct, ale člověku to tak přijde, neodvažuji se však nikoho obvinit. Ale asi by nebylo normální, kdybych řekl, že je to normální. Tak to prostě nebývá. Když sleduji hodnocení trenérů favoritů, často se omezují na dvě věty typu: ‚Třikrát vystřelili na branku a vyhráli 3:0.‘ Co to je za hodnocení zápasu? Nic ale nenaznačuji, to ani nejde.“

Setkal jste se někdy s domlouváním zápasů?

„Trenéra už nedělám hodně dlouho. Fanoušci říkají, jak se to dohodlo, ale je nesmysl, že se na nějaké úrovni klubů budou domlouvat výsledky. Do toho nikdo nepůjde. Lidi, kteří neznají poměry, si myslí, že prezident klubu předstoupí před mužstvo a řekne: ‚Hoši, dneska musíte prohrát!‘ To neexistuje.“

A jak tedy vznikají tyto podle vašich slov podivné výsledky?

„Jedině že by se domluvili hráči… Ale to nevím. Nepamatuji si, že by se mi něco takového stalo. Někdy jsem sice měl i jako trenér nedůvěru, ale o tom nemůžete mluvit! To se taky nemusíte trefit. Jestli tyto věci existují, nedovedu říct, jak se dělají.“ Co říkáte na nízké kurzy pro outsidery? „Působí hodně zvláštně, to se musím smát. Nevím ani, co na to říct.“