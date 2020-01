Pohoda, muka a nakonec euforie. Jágr prožíval drama stále jen na lavičce | iSport.cz

Jaromír Jágr se srážce s Adamem Poláškem snažil vrátit do zápasu proti Spartě, bolesti mu to však nedovolily • Barbora Reichová / Sport

Od konce listopadu se Jaromír Jágr neobjevil na ledě. V kladenském dresu nevyjel do akce ani v Pardubicích. „Něco tam ruplo,“ komentoval svoje zranění v oblasti třísel dřív pro deník Sport. Na návratu dře, comeback se ale pořád odkládá. „Byla to jedna z variant, že bude hrát už v Pardubicích, jen jeho tělo ještě nebylo na sto procent připravené. Už trénuje, jen nechce nic uspěchat, aby si zranění neobnovil,“ vysvětloval kladenský trenér David Čermák.

Stáli na lavičce vedle sebe. Co Jágr v Pardubicích viděl? Nejdřív totální euforii, když jeho tým vedl 3:0. Pak kolaps, když Dynamo srovnalo na 3:3. A nakonec z toho byl krok do ráje a výhra 4:3, kterou vystřelil Brady Austin. Většinu zápasu prožíval Jágr spíš klidně. Sledoval hru, pohupoval se ze strany na stranu, sem tam něco řekl hráčům, plácnul je po ramenou.

A pak byly situace, které kladenského majitele uměly vydráždit. Když Antonín Melka zvyšoval na 3:0 pro Kladno, tak sepnul ruce k sobě, otočil se kolem osy a pohled směroval ke střeše, možná ještě dál.

Když stejný hráč jel znovu sám na bránu, ale tentokrát nedal, třískl pěstí do plexi za sebou. „Trefit se, vedli jsme 4:1, asi by je to položilo, ale bohužel. Nemyslím si, že bych to udělal nějak špatně, chtěl jsem to dát do prázdné, ale gólman mě vybruslil,“ líčil klíčovou situaci Melka.

Co si to dovolujeme, vztekal se kouč Pardubic

Odepsané Pardubice se vrátily do zápasu. Srovnaly, když první trefu zaznamenal až ve 28. minutě Jan Zdráhal. Ale vzletná slova o velkém návratu a statečných bojovnících nepřišla. „Jestli někdo čeká, že budu chválit kluky za to, že jsme se dokázali vrátit do zápasu, tak už nebudu, protože je to čtvrtý zápas doma, kdy nabídneme soupeři výraznější vedení,“ čílil se trenér Milan Razým.

Pardubice - Kladno: Austin využil nedůrazu Kacetla a trefil vítězství, 3:4p

Šilo to s ním, i když se snažil zachovat klidnou tvář, nedělat žádná velká gesta. „O tři góly to bylo s Vary, stejně tak s Hradcem, 0:2 s Vítkovicemi, teď znovu 0:3 s Kladnem. To už je pro mě nepochopitelné, jak do těch zápasů vstupujeme. Co si to vůbec dovolujeme takhle doma hrát, před takovým publikem? Jestli si někdo zaslouží pochvalu, jsou to právě naši fanoušci, kteří i za nepřízného stavu kluky povzbuzují a fandí až do konce,“ pokračoval v kritice.

Problém se ale opakuje. Dynamo hraje dobře, až když prohrává. S tím se z posledního místa vyjíždí těžko. „Máme souvislý tlak a jsme u nich, ale dáme soupeři jednu šanci a ten ji využije. Tohle se s námi vleče celý rok. Hlava už pak také nefunguje, jak by měla, když víte, že máte tlak, ale nedaří se dát gól. A vy ho pak dostanete z nějaký úplný sračky,“ vypálil pardubický útočník Jan Mandát.

Spokojené domů odjelo dvoubodové Kladno. Tohle není tým, který má být zaručeně poslední, jak se mu věštilo. Bojuje o desítku. Doma na úzkém hřišti je extra silný, venku byl před výjezdem do Pardubic nejhorší v lize.

„Styl, jakým se chceme prezentovat, se vyloženě hodí na naše úzké hřiště a doma bodujeme i celkem dost. Body z venku nám chybí,“ poznamenal trenér Čermák. Pravda, v tabulce zápasů na vlastním ledě je Kladno šesté. Teď zažívá hodně povedené období.

V pátek vyhrálo nad Libercem, v neděli se oklepalo z šoku v Pardubicích. A Jágr se může v klidu doléčit. „Vzali to na sebe i jiní kluci, začátek soutěže na Jardovi visel hodně. Ale srovnali jsme se s extraligou a dovedeme bodovat i bez něj,“ těší Čermáka.