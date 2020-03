Plekanec: Ať se Kladno zachrání, my musíme skončit s výkyvy | iSport.cz

Pískot, jaký se z tribun DRFG arény dlouho nesnášel, vyprovázel poražené do kabin. Dva dny poté, co Kometa přetlačila šampiona základní fáze z Liberce. „Prohráli jsme s posledním,“ úplně se nedivil naštvaným reakcím útočník Tomáš Plekanec

Nároční brněnští příznivci dopředu nevědí, co jejich milovaná Kometa předvede a s blížícím se startem play off začínají dávat najevo nejistotu a nervozitu. Včera to odnesli hráči okamžitě po konci duelu. „Máme obrovské výkyvy,“ vadí Tomáši Plekancovi.

Adekvátní reakce diváků po nule s Kladnem?

„Prohráli jsme s posledním týmem ligy, nikdo z nás není spokojený. Šancí na vítězství jsme měli dost, hlavně na začátku třetí třetiny, tam byly dvě, tři čisté gólovky, Peter Mueller trefil tyčku.“

Jaké to je pro vás nastupovat proti týmu, který jste loni vytáhl do extraligy a po roce ho vlastním přičiněním můžete potopit dolů?

„Já se na to takhle nemůžu dívat. Kladno se dostalo do těžké situace sérií porážek, jinak celou sezonu hrálo dobře, kolem desítky. My se musíme soustředit na sebe, předvádět úplně jinou hru, než dnes nebo i jindy. S Kladnem to nebylo poprvé v sezoně, máme obrovské výkyvy. My jsme schopni odehrát parádní zápas proti nejlepšímu týmu ligy a pak to nedokážeme zopakovat proti mužstvu ze spodku tabulky. Potýkáme se s tím celou sezonu.“

Napadá vás, jak s tou věčnou nejistotou, co na ledě ukážete, zamést?

„Vyvarovat se těch výkyvů. Máme výborné a slušné zápasy proti silnějším týmům jako je Liberec, Třinec, a pak přijdou utkání, kdy si z nějakých důvodů myslíme, že to asi bude jednodušší. Že můžeme hrát jinak, než proti lepším celkům. Tak to ale nefunguje. Nikde a nikdy. Musíme si dát hru dohromady tak, jako jsme ji ukázali proti Liberci. Tam jsme ukázali, že všichni evidentně víme, co máme hrát. A tak to musíme zopakovat. Bez toho bychom měli v play off rychlý konec.“

Jinak řečeno, baví vás to jen proti silným?

„To určitě ne. Ale potýkáme se s tím pořád. Měli jsme to tady s Vítkovicemi, s Litvínovem, týmy v krizi, které neumíme porazit. Netuším, jestli si vnitřně myslíme, že nám to někteří soupeři odevzdají.“

Vkrádá se to do hlavy? K jistotě šestky vám stačil bod a stejně se to nepodařilo.

„Nevím. My nejdeme do zápasu s tím, že nám stačí bod. Potřebujeme hrát tak, abychom se naladili na play off. Ale je taky vidět, jak některé týmy bojují jako o život, potřebují urvat body, kde se dá. Tím je extraliga zajímavější, ovšem to nás nesmí zajímat.“

Řešíte důkladně v kabině, jak ze svých vlekoucích se pochybností ven?

„Bavíme se o tom pořád, porad a mítinků bylo už dost. Já osobně toho nejsem úplně zastáncem. Klíčové je dodržovat domluvené věci na ledě. Přenést to na led. V tom je problém.“

Nepotřebovali byste ustálenější sestavu? Kometou v sezoně prošly mraky hokejistů.

„To je samozřejmě dobrá otázka. Ale nikdo už se moc nedívá, že nám dlouhou dobu chyběl Peter Mueller, pak se zranil Holas (Petr Holík). Oba hráči, kteří nám ofenzivně rozhodují zápasy. Přestože nám tak kvalitní hráči scházeli, drželi jsme se celou dobu v šestce. Teď jsou mimo čtyři hráči, kteří hrají poslední dobou výborně. Na druhou stranu, každý tým má zraněné a nemocné.“

Záleží vám na Kladnu, zda se udrží?

„Tak záleží… Pro mě je důležité, co máme tady. Během sezony pro mě Kladno nebylo týmem na sestup, až kvůli té šňůře se dostalo tam, kde je. Já jim samozřejmě přeju, ať se z toho dostanou. Jak se k tomu dostali, to už není má věc.“

Ovšem radši byste Kladno viděl v extralize, než v Chance lize…

„Lidi chodí na Jágra, mají ho rádi. Svým způsobem by Kladno extralize chybělo, ale hraje se to na ledě, jak si to kdo uhraje, tak to dopadne.“

