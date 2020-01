Rolinek je zpět a přemlouvá i Sýkoru: Chci pomoci, ale spasitel nejsem | iSport.cz

Že je to jen druhá liga? Tomáš Rolinek lehá v oslabení do střel i ve třetí nejvyšší soutěži • Barbora Reichová (Sport)

Na začátku sezony Pardubice odstavily kapitána Tomáše Rolinka ze sestavy, pak v klubu skončil úplně. Odehrál jen dva zápasy. Byl to šok. Ještě větší ale je, že se nakonec vrací zpátky . „Vyčítal bych si, že bych do toho nešel. Záleží mi na Pardubicích, i kvůli lidem, kterých sem pořád chodí hodně,“ řekl po svém prvním tréninku. Od konce v Dynamu odehrál 10 zápasů ze Vrchlabí ve 2. lize, naposledy za něj nastoupil ve středu.

Jak se váš návrat upekl?

„Je to poměrně jednoduchý. Oslovili mě, jestli bych se vrátil zpátky a já kývnul. Ve Vrchlabí jsme měli gentlemanskou dohodu, že vydržím do konce sezony, ale oni situaci pochopili a pustili mě. Za to bych jim chtěl moc poděkovat, odehrál jsem ve středu zápas za Vrchlabí a hned se ve čtvrtek zapojil do tréninku v Pardubicích.“

Generální ředitel Martin Sýkora v klubu skončil. Teď jsou v představenstvu klubu noví lidé Ivan Čonka a Ondřej Heřman. Kdo vás oslovil?

„Nové vedení klubu, vyjmenoval jste to správně. Doufám, že týmu hlavně budu nějak platný. Nejsem spasitel, nebo jeden člověk, který přijde a všechno otočí. Ale moc chci pomoci, budu dělat úplně všechno, abychom konec sezony zvládli.“

Nebyl jste v šoku, když volaly Pardubice, jestli se vrátíte?

„Byl. Nepočítal jsem s tím vůbec, s Vrchlabím jsme se domluvili, že zůstanu do konce sezony a jiné nabídky vůbec neřešil. Nedoufal jsem, že by se Pardubice ještě ozvaly. Ale jsem strašně šťastný, že se to stalo.“

Rozmýšlel jste se sekundu, minutu, hodinu, jestli říct ano?

„Nebudu lhát, rozmýšlel jsem se. Nebyla to sekunda ani hodina. Vždycky si říkám, že sliby se mají plnit a já Vrchlabí něco slíbil. Ale když jsem viděl, jak k tomu i lidi z vedení přistoupili, že mi vůbec nestáli v cestě, věděl jsem, že mám čisté svědomí. Za všechno jsem jim poděkoval a jsem zase v Pardubicích. Už nepřemýšlím o ničem jiném, než abychom se zachránili.“

Přemýšlel jste o nabídce Pardubic i proto, že jste extraligu od září nehrál?

„Přemýšlel, ten skok je veliký. Čtyři měsíce jsem nehrál profesionální hokej, rozdíl tam bude. Proto ani neříkám, že budu hrát 20 minut a dávat mraky gólů. Chci přispět nějakým dílem, aby tady všechno dobře dopadlo. Vyčítal bych si, že jsem do toho nešel, záleží mi na Pardubicích, i kvůli lidem, kterých sem pořád chodí na hokej hrozně moc, i když je Dynamo poslední.“

Je pravda, že by bylo nefér od vás teď čekat rozhodující góly každý večer. Na druhou stranu, dvakrát jste už s Pardubicemi extraligu zachránil. Tuhle situaci dobře znáte. To je trochu výhoda, ne?

„Jo, dvakrát se to povedlo. A říkal jsem, že baráž už nikdy... To se tedy nakonec splní. Ale nevěděl jsem, že se do takové situace ještě někdy dostanu. Chtěl jsem tady být s klukama celou sezonu, bojovat. Ale všechno se vyvrbilo jinak. Je potřeba vidět, že ale rozhodně nejsem Milan Gulaš, který umí rozhodovat zápasy sám, on je nejlepší hokejista extraligy. Já jsem jiný typ. A je to riziko. Ale stejně jsem si řekl, že moc chci pomoci.“

V Pardubicích jste končil ve velkých emocích, bylo kolem vás velké dusno, logicky jste byl i hodně naštvaný. Jak vás přivítala kabina?

„Naštvaný jsem byl, jasně. Ale na kluky vůbec. Sám vím, kde byla pravda a jak to celé bylo. Kluci mi psali zprávy už ve středu, když se to objevilo na internetu. V kabině to byl pak normální nástup. Doufám, že i kluci jsou rádi, že jsem zpátky a zkusím jim pomoci.“

Vaše staré místo v šatně bylo připravené?

„Bylo. (usměje se) Omlouvám se, vím, že tam seděl Tomáš Voráček, ale vrátil jsem se zase zpátky. Maséři mi místo nachystali, asi to s Tomášem nějak domluvili. Moc mu děkuju, že to takhle dopadlo.“

„My se nějak dohodneme (usměje se). Tohle je samozřejmě jiná liga, ale to nic nemění na tom, že jsem moc rád za to místo. A Tomášovi patří velký dík, že mi ho uvolnil.“

Jaký jste vlastně měl první dojem z atmosféry v šatně?

„Musím říct, že jsem překvapený, nálada není vůbec špatná, což je jen dobře. Je tam pozitivní atmosféra. Nejde být naštvaný na celý svět a házet flintu do žita. Jsem tady jen krátce, stihl jsem se hodinu před tréninkem rozcvičit, nějakou rychlou poradu a trénink. Doufám, že nálada bude pozitivní. Vše se ale odráží pak v zápasech, jak do nich vstoupíte. Tady mají kluci problém, že několikrát nechytli začátek a prohráli o dva tři góly. V téhle situaci se to pak těžko honí, protože dostanete první gól, pak druhý, hlavy jsou dole. Já to moc dobře znám, stejné situace jsem si prožil taky. Takže doufám, že začátky budou lepší.“

Jak jste si užíval hokej ve Vrchlabí?

„Byl to takový můj hokejový důchod. Já opravdu počítal s tím, že tam tu sezonu dohraju a pomohu Vrchlabí k postupu. Užíval jsem si to moc. Tým je tam skvělý. Všichni dobře ví, co tam je za hráče. Navíc Petr Sýkora, na něhož jsem zvyklý a hráli jsme spolu v Pardubicích, byl se mnou v lajně. Bylo to super. Pro mě i proto, že jsem se zase po těch letech naučil hrát s pukem. (usměje se) Bylo to hezký, ale teď už jsem zpátky.“

Petra Sýkoru netaháte do Pardubic?

„Upřímně? Jasně, že ano. Myslím, že by byl ještě určitě přínosem a splnil tady nějaký kus práce. Tahám ho sem a přemlouvám.“

Jak je té myšlence nakloněný?

„To už není otázka pro mě (úsměv). My se můžeme bavit o čemkoliv, když jsme jezdili do Vrchlabí, bavíme se spolu po telefonu samozřejmě, ale tohle opravdu není otázka na mě.“

Bude těžké extraligu zachránit?

„Složitý to bude stoprocentně. Ona to teď vlastně bude taková baráž. Máme patnáct zápasů do konce, takže každé utkání se musí vyhrát, stejně jako v baráži. Sledoval jsem extraligu na onlajnech, přímo na hokej jsem nechodil, byl jsem až teď na posledním zápase s Olomoucí.“

Před ním jste byl i s Petrem Sýkorou povzbudit tým přímo v šatně, je to tak?

„Jak to víte? To mělo být tajemství (úsměv). Před utkáním jsme přišli kluky podpořit a řekli jim, že jim věříme, že konec sezony zvládnou.“

Jak na váš návrat do Pardubic vlastně reagovali doma?

„Všichni byli šťastní. Hlavně můj syn, protože tady hraje hokej za Dynamo. Když jsem ve středu přijížděl ze zápasu domů, tak venku před barákem na mě rodina čekala a byl ohňostroj. Jsme všichni šťastní, že jsem zpátky, ale hlavní je, abych Dynamu pomohl.“