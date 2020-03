Masakr v Americe a svědectví české trenérky: Ten psychopat je mohl ubít!

Karolína při cestě do fitka osvětluje, co ji čeká • Instagram isportcz

V NHL už se divokých krvavých rvaček a hokejového výtržnictví nedočkáte, ale to neznamená, že z hokeje tohle úplně zmizelo. V americké lize FPHL (Federal Prospect Hockey League) byla o víkendu k vidění rvanice, do které se zapojili kromě hráčů a gólmanů takřka i trenéři. A všemu přihlížela nejkrásnější česká hokejová trenérka v zámoří Karolína Huvarová !

Třiatřicetiletá Huvarová je životní partnerkou Andrého Niece, který je u týmu Carolina Thunderbirds trenérem a generálním manažerem. Jeho partička se potřetí během tří dnů utkala s Columbus River Dragons a emoce nahromaděné během všech bitev v neděli vytryskly na povrch.

A to tak, že pořádně. Už během první třetiny došlo k několika rvačkám, ale to hlavní se teprve chystalo.

Šest minut před koncem utkání došlo dokonce na hodně slušnou rozmíšku mezi trenéry Niecem a Jeromem Besharem (to je sám mimochodem bývalý bitkař), a když se sudí rozhodl, že je oba vyšle přes led do šaten, shodili obleky a chtěli se do sebe pustit. A pak to přišlo.

„Naši hráči chtěli trenérovi zajistit bezpečnou cestu do šaten, jenže jeden ze soupeřů po něm startoval. Stáhl pak jiného našeho na jejich střídačku, André se otočil a skočil mezi ně, aby ho bránil,“ popisovala pro iSport.cz Huvarová.

VIDEO: Divoká rvačka, ve které byli i trenéři

Česká trenérka měla o svého partnera obavy. "Nebyla to příjemná situace, ale vím, že Andre se bít umí. Spíš jsem pyšná na to, že se svého hráče zastal. Rozhodčí, kteří měli situaci řešit, s prominutím čuměli s otevřenou hubou a neudělali nic," popisovala Huvarová. "Nick Wright je psychopat a mohl tam našeho hráče ubít."

Krásná koučka už si mimochodem zkusila dvakrát roli hlavní trenérky, to když byl Niec ligou suspendován. „Snad nebudu muset jít zase na lavici,“ smála se teď.

Na led nakonce musela i ochranka z hlediště a sudím trvalo 15 minut, než dokázali sepsat všechny tresty. Nakonec rozdali celkem 306 trestných minut.

A co se týče hokeje, Carolina vyhrála 9:3 a stále vede tabulku.