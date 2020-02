Gólman Hrachovina se popral s bekem Pardubic: Aspoň se diváci pobavili | iSport.cz

Když se vyšroubují emoce, občas se do sebe pustí pěstmi brankáři. Stane se. Pak taková bitka koluje na internetu jako hit. V Pardubicích to platilo z půlky. Brankář se pral, jeden, liberecký Dominik Hrachovina. Soupeřem mu byl ostrý domácí bek Rhett Holland. „Původně jsem se ani prát nechtěl,“ říkal po utkání gólman. Dostal za rvačku dvouminutový trest, oslabení Bílí Tygři ubránili a vyhráli 4:1.

Jak se ta bitka vlastně rozjela?

„Vím, že se to v Česku moc nenosí, bohužel. Ale takový je hokej a jsou to situace, které někdy prostě přijdou. Jsme jeden tým a já se postavím za každého, když budu muset. S tím nemám problém.“

Kdybyste Hollanda trefil vyrážečkou, v zápase končíte. Hlídal jste se?

„Dával jsem si pozor. Nechtěl jsem se původně vůbec rvát, jen toho jejich hráče držet. Ale stalo se pak, co se stalo.“

Nečekal jste, že spoluhráči bitku ukončí?

„Čekal, čekal. Ale asi vědí, že nemusí a postarám se sám o sebe. (usměje se) Aspoň se diváci pobavili.“

Holland je metrákový chlap, umí se porvat. Neměl jste z něj strach?

„Nebylo čeho se bát. Tak dostanete ránu, nic horšího se vám nestane, jede se dál.“

Jaký máte celkově dojem z výkonu Liberce na hřišti Pardubic?

„Výborný, hráli jsme dobře dozadu. Byly tam pasáže, kdy jsme ve druhé třetině trochu víc bránili, ale Pardubice to měly taky tak. Byli jsme trpělivější a dali zasloužený druhý gól, pak přidali další. Oni hrají o život, nechtějí spadnout a bylo jasné, že budou hrát takhle. S námi do toho určitě šli na 110 procent. Byl to vyrovnaný zápas až do konce. Byla z toho velká bitva.“

Vy pomalu míříte k výhře v základní části. Je to pro vás vlastně nějaká zajímavá meta?

„Je to náběh na play off. Všichni tady chtějí základní část vyhrát. Ale když vám to řeknu upřímně, je mi jedno, jestli budeme první, nebo osmí. Pořád je to jen 52 tréninků k tomu, co přijde pak. Mě zajímá jeden pohár, ten, který se dává v dubnu. Až s play off začíná opravdová sezona.“

Ale zase není od věci tam jít rozjetý a v pohodě, ne?

„To je hodně ošemetný. Pamatuju si, kdy jsme ve Finsku šli z prvního místa na posledního postupujícího. Vyhráli jsme až v sedmém zápase a třásli se celou sérii. Ono to je těžké, můžete někoho porazit čtyřikrát v základní části a v play off se může všechno otočit.“

