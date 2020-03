Jatka v Bostonu. Rvalo se naráz 10 lidí, Chára v ledu: Je to jen začátek! | iSport.cz

Tak takto by šlo! Souboj nejlepších mančaftů v NHL splnil očekávání. Byla to zábava? Byla, padlo osm branek a Tampa dala o dvě více. Skóroval David Pastrňák? Ano, přidal svůj 48. zásah v ročníku a odpoutal se od Alexandra Ovečkina, který proti Pittsburghu střelecky mlčel. Řezalo se to? Jako blázen, sudí rozdali celkem 94 trestných minut! Obrovská rivalita zřela před play off světlo světa.

Boston do nočního duelu vstupoval v lepším rozpoložení. Hrál doma v TD Garden, opíral se o sérii čtyř vítězných duelů v řadě a v tabulce NHL měl coby lídr na Tampu náskok devíti bodů. Navíc se mohl stát prvním týmem v lize, který se dostane na stobodovou hranici.

Když ale 17 850 fanoušků v areně pohlédlo ve 27. minutě na kostku nad ledem, muselo se nevěřícně štípat. Bruins po zásahu Cedrica Paquetta prohrávali 0:3 a děsivý byl už úvod duelu, kdy jejich miláčci inkasovali za 62 vteřin dva kusy ve vlastní přesilovce.

"Neměli jsme průběh utkání, což se tak někdy prostě stane. A tak jsme si řekli, že každý musí začít hrát ještě víc tvrdě. Že od toho se odrazíme, což se povedlo velmi dobře, byla to skvělá odpověď," prozradil prostý gameplan obránce a autor prvního gólu Bruins v utkání Charlie McAvoy.

Jeho parta snížila v závěru druhé třetiny na 2:3, na kontaktní branku nahrával Ondřej Kaše, který si tak zapsal první bodík po přesunu z Anaheimu. Ve 47. minutě se v přesilové hře prosadil 48. gólem v sezoně Pastrňák, který tvrdou střelou zpoza levého kruhu upravil stav na 3:4. Havířovský rodák ale neodehrál příliš povedené střetnutí, připsal si čtyři záporné body, a když mohl vyrovnat na 4:4, jeho sólový únik zastavil Andrej Vasilevskij.

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Leon Draisaitl 43 67 110 69 -5 18 215 2. Connor McDavid 33 63 96 63 -5 28 208 3. David Pastrňák 48 46 94 69 21 40 273 4. Artěmij Panarin 32 61 93 67 34 18 202 5. Nathan MacKinnon 34 56 90 67 11 12 312 6. Brad Marchand 28 58 86 69 24 78 182 7. Nikita Kučerov 33 50 83 66 26 36 197 8. Patrick Kane 31 51 82 68 7 40 257 9. Auston Matthews 46 33 79 69 20 8 283 10. Jonathan Huberdeau 23 55 78 68 6 30 149 Zobrazit celou tabulku

"První, co se mi z utkání vybaví, je, jak Vasilevskij vychytal Pastrňáka pět minut před koncem, to bylo naprosto klíčoví," uvedl po duelu trenér Tampy Jon Cooper.

Hokejový fanoušek ale není živ jen góly. V první periodě zvedla fanoušky ze sedadel bitka Chrise Wagnera s Barclay Goodrowem, ve druhé se seřezal kapitán domácích Zdeno Chára s Patem Maroonem. Jejich pěstní souboj vyhecoval i zbylých osm hokejistů na ledové ploše, takže v jeden okamžik se na ledě rvalo všech deset hokejistů. Nejagresivněji si počítal Alex Killorn se Seanem Kuralym.

"Co čekáte, že jim to dáme zadarmo? Boston je super tým, vloni hráli finále Stanley Cupu a letos vládnou NHL. Myslím, že tento duel jen ukázal, jak velká rivalita mezi námi panuje," liboval si Maroon, který obrovitému Chárovi v bitce výrazně naložil a povalil ho na led.

Optikou celého utkání Boston obdržel 46 a Tampa Bay 48 trestných minut. "Byl to víc než jen souboj dvou špičkových týmů... Nedali jsme si ani centimetr zadarmo, takhle se prostě hraje hokej," vyznal se Kuraly a jeho spoluhráči jen přitakali. "Vždycky si kryjeme záda, dnes jste to viděli, jsem jeden tým. Když je někdo v problémech, ostatní se za něj postaví," glosoval řežbu z 39. minuty Chára, jehož obličej Maroon zabořil do ledu TD Garden.

As if you’re not already having enough fun this Saturday night, here’s “Hometown Hero” Pat Maroon shoving Zdeno Chara’s face into the ice#stblues

pic.twitter.com/uY4zZnSSoF — Thomas Welch (@twelcher15) March 8, 2020

"Nerad se koukám moc daleko do budoucnosti, ale něco mi říká, že tohle byl jen začátek. Oba týmy tuší, že tohle nebylo poslední setkání, že nás osud ještě letos svede dohromady. Jejich kluky asi ještě potkáme, mají se na co těšit," řekl novinářům McAvoy a brankář Tuukka Rask jen souhlasně kývl hlavou.

"Asi tam bude hodně zlé krve, dnes to bylo drsné. Uvidíme, jak to bude v play off, v jaké fázi na ně narazíme!"

Utkání nakonec skončilo výhrou hostů 5:3. Tampa zpečetila výsledek při hře domácích bez Raska, když Nikita Kučerov obral o puk při rozehrávce Davida Krejčího a trefil prázdnou branku.

Ve Stanley Cupu na sebe obě organizace narazily naposledy v ročníku 2017/18, kde se ve druhém kole radovala z jasné výhry 4:1 Tampa. Jak to bude letos? Boston má nyní odehráno 69 utkání a s 98 body je nejlepším klubem NHL, Tampa je s 91 body druhá a má odehráno o duel méně.

VIDEO: Podívejte se na 48. gól Davida Pastrňáka v sestřihu

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 34:50. McAvoy, 38:37. Kuraly, 46:37. Pastrňák Hosté: 05:08. Cirelli, 06:10. Sergačjov, 26:50. Paquette, 41:08. Killorn, 58:58. Kučerov Sestavy Domácí: T. Rask (Halák) – McAvoy, Chára (C), J. Moore, Krug, Lauzon, Grzelcyk – Pastrňák, Bergeron (A), Marchand – O. Kaše, Krejčí (A), N. Ritchie – DeBrusk, Coyle, Kuraly – Wagner, P. Lindholm, Nordström. Hosté: Vasilevskij (McElhinney) – Černák, Hedman (A), Shattenkirk, Sergačjov, Bogosian, Coburn – Kučerov, B. Point, Palát – Killorn (A), Cirelli, Coleman – T. Johnson, Stephens, Goodrow – Gourde, Paquette, Maroon. Rozhodčí Rehman, Hanson – Sericolo, Smith Stadion TD Garden, Boston Návštěva 17 850 diváků