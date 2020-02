Krejčí shodil rukavice a ovládl bitku hvězd. Klíčový moment, chválil Chára | iSport.cz

9.únor 2011, to je datum, kdy se naposledy Krejčí v NHL v základní části (stihl to ještě v září 2011 a 2017 v přípravě) popral. Tehdy ho podstatně větší Benoit Pouliot z Montrealu porazil, a od té doby byl se rvaním útlum. Tedy ne, že by někdy nebyl důvod, Krejčí není typem, co utíká z boje.

Svoje problémy na ledě si umí vyřešit sám, což potvrdil i proti Dallasu. Byl to on, kdo rukavice chtěl shodit. „Zdálo se mi, že to co proti mně předvádí, je trochu za hranou,“ řekl třiatřicetiletý centr.

Krejčí se do o dva roky staršího amerického střelce pustil krátce po polovině utkání za stavu 1:1. Bylo vidět, že majitel 369 gólů v NHL se nejprve moc prát nechce, ale když jeho soupeř naléhal, rukavice shodil. Poprvé v dresu Dallasu a teprve počtvrté v kariéře.

Pavelski sice doručil dva údery, ale byl to Krejčí, který měl navrch. Podle odborného serveru hockeyfights.com si to myslí více než 95% hlasujících.

VIDEO: Bitka hvězd mezi Krejčím a Pavelskim

Tenhle moment jako kdyby Bruins nakopnul. O pár minut později vstřelil Brad Marchand branku na 2:1 a krátce po něm zvýšil Nick Ritchie. Obrovitý útočník známý svou fyzickou hrou zaznamenal první gól po pondělním trejdu z Bostonu a nezapomněl Krejčího vložku pochválit. S Čechem totiž nastupoval v útoku a rvačku si tak prohlédl opravdu zblízka.

„Předvedl pár dobrých úderů, lidi to bavilo a tým to vzalo,“ řekl Ritchie.

A ještě o kus dál zašel s chválou trenér Bruce Cassidy, který nijak výrazně neřešil, kdo se zrovna popral. „To se tak prostě občas stane. Ale rozhodně musím říct, že nás to probralo,“ řekl pro Boston Herald.

Ve třetí třetině sice ještě hosté dotáhli na rozdíl jedné branky, ale ve 44. minutě je znovu zmrazil nejlepší střelec ligy David Pastrňák a jeho gól na 4:2 se tak nakonec ukázal jako vítězný.

„Jsem rád, že si z té rvačky kluci něco vzali, bylo to pro nás důležité vítězství, zvlášť po tom posledním zápase,“ vysvětlil Krejčí.

Namysli měl prohranou úterní bitvu s Calgary a vzpomenout se dalo i na sobotní nakládačku 9:3 na ledě Vancouveru. Takové porážky se skóre 5:14 mohou se sebevědomím týmu zacloumat. A to před bitvami o Stanley Cup nikdo nepotřebuje. Bruins ale dokázali, že zabřednout do krize se nechystají.

Premiéru v novém dresu si mimo jiné odbyl Ondřej Kaše. Naskakoval právě s Krejčím a Nickem Ritchiem a během 15 minut a 16 vteřin na ledě dvakrát vystřelil na branku, přidal dva hity a jeden záporný bod.

VIDEO: Sestřih utkání Boston - Dallas