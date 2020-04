Sexy jízda Ester Ledecké. Ve vykasaném tričku ukázala, jak je (ne)nadaná!

Ester Ledecká ukazuje své dvě zlaté medaile z olympiády, kterými se zapsala do historie • Barbora Reichová (Sport)

Ester Ledecká by se mohla z fleku živit i jako modelka • Instagram

Ester Ledecká a Alexis Pinturault by mohli tvořit krásný pár • Instagram

Dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká vyrazila podpořit české hokejisty na MS do Bratislavy • Barbora Reichová (Sport)

Ester to sekne i v zimním oblečení • Ondřej Pýcha Red Bull Content Pool

Zklamání Ester Ledecké na olympiádě v Soči. Za čtyři roky to bylo všechno úplně jinak... • Barbora Reichová (Sport)

Bejby nebude kvůli koronaviru sedět v koutě! Ester Ledecká (22) předčasně odpískala sezonu, a tak si v těžkém období našla jinou zábavu; tanec! „Pořád se ještě najde spousta lidí, co si myslí, že jsem pohybově nadaná. Myslím, že tímhle videem je vyvedu z omylu,“ směje se na Instagramu!

„Tak tady máte moji aprílovou jízdu. Trénovala jsem to v karanténě celej tejden,“ smála se krátce předtím, než ve vykasaném tričku spustila vlastní choreografii na rytmy slavné vypalovačky »Disco Inferno« od skupiny The Trammps.

Kdo čekal nekoukatelný horor, spadla mu čelist. Tohle nebyla žádná hvězdná pěchota! Ester se v bocích kroutila jako lasička a krokové variace zvládla s noblesou, že by ji do doprovodného týmu okamžitě brala i Madonna, kterou si slavnou píseň dokonce zařadila do svého repertoáru.

„A co jste natrénovali vy?“ zajímalo pak všestranně talentovanou Ester.