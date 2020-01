Letadlo k Vánocům? V náročné sezoně pomáhá Ledecké luxusní podpora

Strávila náročný víkend ve sněhové fujavici a Vánoce se blížily. Ester Ledecká ale není závodnice, která by se den před svátky musela domů drancovat dlouhou a únavnou cestou přes Alpy. Stačilo jí nasednout do letadla a v předvečer Štědrého dne na Facebooku slušně poděkovat svému okřídlenému sponzorovi.

„Pro Red Bull je tohle standardní. Je tam člověk, který se specializuje přímo na sjezdové lyžování a snaží se závodníkům vytvářet co nejlepší podmínky pro cestování, logistiku, přesuny mezi závody, ubytování. Je to velká logistická a technická pomoc,“ vysvětluje Viktor Valta, Ledecké manažer z agentury Sport Invest.

Díky své unikátní sněhové dvojjedinosti i stále se lepšícími výsledky na lyžích je Ledecká v kategorii top závodnic, které mají od sponzora nadstandardní podmínky. O ně se speciálně stará Robert Trenkwalder, ve firmě šéf speciálních projektů sportovců.

„Před Vánoci proběhla diskuse o programu a návratu. A jelikož by Ester čekal těžký přesun, poskytli jí letadlo, aby si odpočala. Jejich možnosti jsou úplně někde jinde. Asi nikdo není schopný takovýhle servis poskytovat,“ říká Valta.

Ledecká tak s jedním ze svých trenérů Ondřejem Bankem nastoupila do malého letadla, které měli jenom sami pro sebe.

Na Vánoce si pak v klidu rozbalila lovecký luk nebo vysněnou brusku na hrany lyží. A po pár dnech odpočinku se zase dala do práce. Na Kronplatzu strávila pět dní testováním snowboardů a pak na Ultentalu trénovala lyžařský super-G.

„Bylo překrásně, slunce, mráz, takže jsem si to báječně užila,“ pochvalovala si.

Ve středu už dorazila do Altenmarktu přímo pod kopec dalších závodů Světového poháru. Ve čtvrtečním prvním tréninku se hned blýskla třetím nejrychlejším časem, 57 setin sekundy za vítěznou Němkou Kirou Weidleovou. A připomněla si tak příjemný zážitek z roku 2017, v kterém tady trénink vyhrála.

„Trénink je trénink… Výhra sice potěší, leccos naznačí, ale prize money nedostanete,“ smála se Ledecká při vzpomínce.

Výsledek z Altenmarktu bude mít zásadní vliv na další program její sezony. Podle toho, jak se jí bude dařit, se rozhodne o startu na dalším sjezdařském víkendu Světového poháru v bulharském Bansku za tři týdny. Tam se pojedou hned dva sjezdy, protože program obohatí náhrada za zrušený závod ve Val d´Isere. Pokud Ledecká v sobotu zaboduje a zůstane dál ve hře o vysoké pořadí v disciplíně, nebude co řešit…

„Robert přijede i do Zauchensee, po závodech si s Ester sednou a třeba řeknou: My máme zájem, abys jela do Banska. Ester řekne: OK, ale pro mě je složité se tam dostat. Oni pak můžou nabídnout pomoc, a pak se znovu vypraví letadlo,“ vysvětluje Valta. „Někdy je to ale tak, že se vypraví letadlo s víc závodníky, kteří se dají dohromady. Týmy ze svěťáku spolu kooperují.“