Šíp z vlastních řad? Ledecká se po přelomové sezoně „zlobí“ na trenéra | iSport.cz

Nasbírala úctyhodných 500 bodů a při finále Světového poháru si mohla disciplíny vybírat na chuť. Ester Ledecká ale kvůli rozhodnutí FIS přišla nejen o závodní zážitky, ale také o unikátní možnost vidět svého trenéra Tomáše Banka ve slalomové kombinéze, což byl předmět sázky.

„To je docela problém, vlastně to trošku beru jako šíp z vlastních řad. Tomáš v podstatě zařídil, že se Cortina nejela,“ zahlásila Ledecká v dobrém rozmaru. „Všichni to svádějí na koronavirus, ale já si myslím, že tam Tomas přišel, že se nebude ztrapňovat v kombinéze a oni to zrušili. Má všude dobré kamarády a konexe. Myslím, že to úplně není kvůli tomu koronaviru…“

Vtipná hláška jenom dokumentuje rozpoložení Ledecké na konci její zatím nejlepší lyžařské zimy. Zatímco před rokem končila na světovém šampionátu v Aare nejistá a uplakaná po sérii pádů, které jí vzaly sebevědomí, teď je všechno jinak.

Tahle zima pro Ledeckou začala fantastickým vítězstvím ve sjezdu Lake Louise. Na stupně vítězů se pak dostala také ve sjezdu v Garmisch-Partenkirchenu a v alpské kombinaci v Crans Montaně. Navíc se hned ve dvou disciplínách dostala mezi nejlepší tři závodnice i v jednotlivých disciplínách.

Království servismana Ester Ledecké! Machytka ukázal svoji „kancelář“

„Mám z toho strašnou radost, je to velký úspěch pro mě i pro celý tým. Myslím, že jsme tuhle sezonu udělali spoustu práce. Zase jsem se o krok posunula dopředu. Jsem na nás, na celý tým moc pyšná,“ uvedla Ledecká. „Musím poděkovat celému týmu, odvedli fantastickou práci. Nechtěla bych, aby to bylo ohraný, je to opravdu pravda, já si toho hodně vážím.“

Ledecké zima se řadí mezi nejpodařenější v české historii. Víc bodů ve Světovém poháru získala jen dvakrát za kariéru Šárka Strachová. V celkovém pořadí, kde je Ledecká před posledními závody v Aare desátá, byly výš jen Strachová a Olga Charvátová.

„Mám celkové třetí a druhé místo, což je skvělé. Navíc, kombinace, sjezd jsou skvělé disciplíny. Zážitků tam bylo pro mě strašně moc, některé, na které by se dalo pohlížet jako na zlomové, jako, že jsem poprvé vyhrála svěťák, že jsem byla na stupních kombinaci,“ říká Ledecká. „Myslím si, že v tomhle byla Šárka úspěšnější. Byla daleko víckrát na bedně, byla to paní slalomářka a pro mě paní lyžařka. Ještě budu mít co dělat, abych ji jednou dohnala.“

Opatření FIS kvůli šířící se epidemii koronaviru Ledecké zabrání vychutnat si finále Světového poháru v Cortině d´Ampezzo, které mělo být zároveň generálkou na světový šampionát 2021.

„Mrzí mě to samozřejmě moc. Já jsem se tam strašně těšila,“ připouští Ledecká. „Na druhou stranu, taková je teď situace a my musíme respektovat pravidla hry. Každopádně doufám, že budu mít šanci jet ještě další závody, třeba jenom fisové, já si svěťák udělám z kdejakého okresního závodu…“

Navzdory omezením spojenými s nebezpečnou epidemií sezona Ledecké ještě nekončí. V současnosti se ve švýcarském Scuolu s koučem Justinem Reiterem připravuje na závěrečné sezony Světového poháru v alpském snowboardingu. V úterý by ji měl čekat paralelní slalom v Livignu a příští sobotu další paralelní slalom ve Winterbergu.

„V tom, co teď bude, nikdo nemá jasno. Já bych si přála, aby se odjely dva svěťáky, zároveň bych se přála, aby to pro nás sportovce bylo bezpečné,“ líčí Ledecká. „Nevím, jestli to dokážu sama ovlivnit. Jestli se to podaří a závody se odjedou, ráda sezonu zakončím jako snowboardistka. Snowboardových závodů jsem moc neodjela, moc se na ně těším, prostě uvidíme…“