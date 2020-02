Hon na pětistovku. Ledecká pojede další kombinaci, sbírá body před finále | iSport.cz

500 bodů. Momentálně to v hodnocení lyžařského Světového poháru žen znamená umístění někde na hranici první desítky. Pro Ester Ledeckou, která miluje závody a čím víc jich je, tím líp, to značí především to, že po jejich dosažení může při finále SP v polovině března jet jakoukoliv disciplínu, kterou si vybere. Před sobotním super-G jí k tomu chybí jen 37 bodů a na programu je ještě v neděli i kombinace. Menším zásahem do sebevědomí ale může být nepřítomnost Ondřeje Banka.

Sjezd. Zatím jen v této disciplíně má Ester Ledecká jistou účast na finále Světového poháru, které je plánováno od 18. do 22. března v italské Cortině d´Ampezzo. Tam může jet prvních 25 závodnic, česká sjezdařka je na druhém místě. A daleko nemá ani k účasti v super-G. Tam jí sice podle tabulek patří 26. příčka, jenže jednou ze závodnic před ní je třeba i Viktoria Rebensburgová, která po zranění v Garmisch-Partenkirchenu ukončila sezonu. Nabité je ale i pořadí za Ledeckou, a tak se rozhodne až zítra.

Ani to by dvojnásobnou olympijskou vítězku nemuselo zajímat, pokud se jí během soboty a neděle podaří získat dohromady 37 bodů, které jí chybí k dosažení hranice 500 bodů. Hranice, která by jí zaručila, že v Cortině d´Ampezzo může startovat ve všech disciplínách, pro které se rozhodne (samozřejmě kromě té týmové). „Je to blízko, ale uvidíme. Nikdy nevíte,“ je opatrnější trenér Ledecké Tomáš Bank.

Jen pro představu, za sedmé místo v závodu se uděluje 36 bodů, za šesté jich je 40.

V italském středisku LaThuile, které se nachází poblíž francouzských hranic, už Ledecká závodila před čtyřmi lety. „Tehdy jela dva sjezdy a super-G, takže dobře, že tady byla, to jí psychicky pomůže. I když nevím, nakolik si to pamatuje. Ale každé super-G je jiné. Kdyby to byl sjezd, tak to může být nějaká nevýhoda, že to tady tolik nezná. Super-G se pokaždé postaví nějak a závodnice se s tím musí vyrovnat,“ vysvětluje Bank.

V super-G zajela v této sezoně olympijská vítězka z této disciplíny nejlépe 10. místo. Na začátku týdne ho ale trénovala a z jejího vystoupení měl kouč radost. „Po závodech v Crans Montaně jsme ještě zůstávali ve Švýcarsku, protože byla dobrá předpověď. Trénovali jsme jeden den v Crans Montaně obřák a druhý den jsme s Rakušankami jezdili supr-G ve Veysonnaz, což je hned vedle. Tam jsme dobře potrénovali a jsem za to hodně rád,“ pochvaloval si Bank.

I když z obřího slalomu tak nadšený nebyl. „Na druhou stranu ale i to, že jí obřák tolik nešel, bylo dobré. Protože viděla na videu, že jezdila blbě a druhý den se to hned projevilo na jejích jízdách super-G.“

V neděli pak může Ledecká další body přidat v kombinaci, která se jí náramně vydařila o minulém víkendu. Ve Švýcarsku skončila třetí a potřetí tak stanula na stupních vítězů. V Crans Montaně udivila především skvělým slalomem. Zapamatuje si ho i do tohoto závodu? „Záleží na tom, jestli se nám ho v pátek podaří potrénovat. Uvidíme, co počasí. Snad ano. Ale hodně záleží na tom, jak odjede super-G. Protože když bude v první pětce, je to něco jiného, než když potom pojede slalom patnáctá nebo dvacátá,“ míní Bank.

Komplikaci může způsobit nepřítomnost druhého z bratrské dvojice trenérů Ondřeje Banka. Ten letos poprvé bude chybět. „Ester Ondrovi hodně věří. Tak nevím, jestli z toho nebude nervózní, když s ní nebude na prohlídce. Já teda na prohlídky chodím taky, ale on to má celé pod palcem. Takže doufám, že jí to nijak nezasáhne do sebevědomí,“ doufá Tomáš Bank.

K jeho posílení by pomohl právě dnešní trénink slalomu, i s ním to ale bylo včera na vodě kvůli hlášeným přívalům sněhu. Navíc závody v Itálii nyní neovlivňuje jen počasí, ale také koronavirus. V La Thuile by se mělo jet jen před omezeným množstvím diváků, finále v Cortině d´Ampezzo by se mělo jet bez fanoušků úplně.