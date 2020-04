Přestože měla v rodném listu pohlaví „žena“, narodila se jako hermafrodit, chcete-li intersexuál (lidé s nejednoznačným pohlavím). Dlouho to nikomu nevadilo. Jenže jakmile začala svůj potenciál naplňovat, dočkala se místo podpory ponižování a urážek! Nepřátelství a pochybnosti okolí ji zasáhli tak tvrdě, že přerušila kariéru.

V devatenácti letech si nechala pánský vercajk odstranit. A aby byly pryč veškeré pochybnosti, má od gynekologů orazítkovanou lékařskou zprávu, že je právoplatnou ženou! „Proti sdružením, osobám i institucím, které budou zpochybňovat toto prohlášení, budou učiněny právní kroky,“ stálo v jejím jednoznačném komuniké.

I když jí mnozí experti prorokovali, že se jednou na WTA dostane do Top 50, dotáhla to nejdále do druhé stovky. Tenis ale zůstal její vášní. Obstojně hrála bundesligu, objížděla turnaje ITF a vystudovala trenérskou licenci. „Chci inspirovat nové lidi a učit tenis atraktivnějším stylem, než je zvykem,“ tvrdí odhodlaně.

Nenaplněnou kariéru ukončila před čtyřmi lety. Život se ale rozjasnil. Všechny mindráky kolem svého ženství hodila dávno za hlavu. Dnes je dlouhovlasá blondýna s tučným obočím dámou se vším všudy!

A jen tak mimochodem: Dokonce se stala modelkou. Na Instagramu ji sleduje přes 54 tisíc fanoušků.