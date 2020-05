Párty jako řemen až do rána: Hokejové zlato rozdovádělo Staromák!

Před startem německého šampionátu se jim dávalo pramálo šancí, o to větší radost hokejisté triumfem způsobili. Už finále s Rusy (2:1) hltalo narvané centrum metropole, a když den nato přifrčely na Staromák dva otevřené autobusy vezoucí zlatem ověšené hrdiny, propuklo peklo.

„Mistři! Mistři! Mistři!“ znělo při vítání 22 hráčů (Tomáš Vokoun a Michal Rozsíval zamířili z MS rovnou do Ameriky) a trenérů na pódiu, kam si je po jednom volal komentátor Záruba. Trému vlézt před houf příznivců neměli, vždyť se stihli řádně posilnit alkoholem!

Tak jako naladěný první centr výběru Petr Vampola (38), který uzmul mikrofon a coby režisér oslav nejednou rozskákal davy zvoláním: „Kdo neskáče, není Čech!“ V ráži byl i Roman Červenka (34), jenž v živém vstupu před kamerami České televize pletoucím se hlasem vypustil legendární otázku na moderátora Hölzela: „Nemáš votvírák?“

Vůbec největší rachot ale způsobila závěrečná akce kapitána Tomáše Rolinka (40) a Jaromíra Jágra (48). Právě tihle dva totiž pozvedli pohár pro světové šampiony. „Jsme jeden tým, proto ho přinášíme oba. Je to vaše zásluha a naše zásluha, takže celý Česko žije!“ křičel tehdy první z nich. „Chtěl bych říct jednu věc – ať budeme hrát, jak budeme, nikdy nevyhrajem, když nebudeme mít tohle!“ doplnila jej »68«, načež vhodila do davu plyšové srdce a po odeznění hymny se s parťáky odebrala do víru velkoměsta. I tam to pak zlatí hoši pořádně rozjeli.