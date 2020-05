Jako Hejduk. Pasta králem střelců? Vše tomu nasvědčuje, hlásí agent | iSport.cz

Ryan Miller je nejlepším gólmanem historie Buffalo co do počtu vychytaných vítězství. • profimedia.cz

Česko bude mít druhého vítěze Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce NHL v historii. Alespoň tomu vše nasvědčuje. Podle informací deníku Sport je v zámoří upečená dohoda o ukončení základní části soutěže a zahájení rozšířeného play off. Bylo by tak jasno o některých individuálních trofejích. O korunu krále ligových kanonýrů by se podělil David Pastrňák s Alexandrem Ovečkinem.

Aby se všechny kluby NHL dostaly na obvyklou cifru 82 zápasů v základní části, musely by sehrát ještě jedenáct až čtrnáct duelů. To se však podle všeho nestane. „V zákulisí je už v podstatě rozhodnuto o tom, že se dlouhodobá soutěž dohrávat nebude a půjde se rovnou do play off. Nic jiného už neřeší,“ prozradil Sportu dobře informovaný zdroj.

O dalším postupu hlasovali do dnešní noci zástupci všech 31 klubů pod hlavičkou NHLPA. Jak vše dopadlo, se dozvíte již nyní na webu iSport.cz. Odpískání dohrání základní části by mimo jiné znamenalo, že budou vyhlášeny některé kvantifikační trofeje, o jejichž vítězích rozhodují čísla ze sezony. Vítězi trofeje Maurice Richarda pro nejlepšího střelce soutěže by se stali David Pastrňák a Alexandr Ovečkin, kteří mají na kontě shodně 48 zásahů.

Bombarďák z Bostonu by se tak stal po Milanu Hejdukovi druhým českým vítězem. „Byl by to ohromný úspěch. Všechno nasvědčuje tomu, že to tak opravdu bude. Mrzí nás, že se základní část nedohrála do konce, protože by David určitě dosáhl té magické mety padesáti branek,“ přiznává Pastrňákův agent Aleš Volek.

Mladý útočník prožil jedinečnou sezonu, zatím svou nejlepší v kariéře. V 70 odehraných utkáních nashromáždil skvělých 95 bodů. Nebýt koronavirové epidemie, mířil by ještě výš. „Už loni měl báječný ročník, ale zastavilo ho zranění ruky. Letos to bylo ještě lepší. Nejsem ale překvapený, jen se naplno ukazují jeho nesporné kvality,“ dodává Volek.

Vítězem Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče se stane se 110 body německý démon Leon Draisaitl. William M. Jennings Trophy pro brankáře týmu, který v základní části inkasoval nejméně gólů, poputuje do Bostonu, konkrétně do vitríny Tuukky Raska a Jaroslava Haláka.

A jak se bude ročník NHL vlastně dohrávat? Do play off by mělo postoupit 24 týmů podle aktuální tabulky. Seřadí se podle podílu procent získaných bodů, tím se eliminují rozdíly v počtu odehraných zápasů.

Čtyři nejlepší týmy z obou konferencí postoupí rovnou do prvního kola play off, zbylé čeká předkolo na tři vítězná utkání. Pátý tým by hrál s dvanáctým, šestý s jedenáctým a tak dále. Postup by podle tohoto modelu měly jistý Boston, Tampa, Washington a Philadelphia z Východní konference, a St. Louis, Colorado, Vegas a Dallas ze Západu.

Očekává se, že ligové vedení vybere dvě města, v nichž by se celé play off odehrálo. Stane se tak podle aktuální epidemiologické situace, která se však v USA stále mění. Už nyní by se ale měla uvolňovat některá opatření, hráčům by měl být umožněn trénink v klubech, avšak zatím jen v malých skupinkách. A první zápasy? Určitě ne dřív než za měsíc.

Tento týden se totiž vlády USA a Kanady dohodly na prodloužení uzavření vzájemných hranic do 23. června. Z Evropy, kde řada hráčů tráví současné volno, se do zámoří nikdo nedostane dřív než 30. června – a i pak by zřejmě byla nutná dvoutýdenní karanténa. Realistické datum restartu je tedy polovina července.

Enormní snaha bossů NHL sezonu dohrát není všem po chuti. Negativně se vyjádřili například Radko Gudas či Jakub Voráček. Pastrňák se v tomto ohledu drží zpátky. „David to nechává plynout. Neovlivní, co přijde. Sezona každopádně bude hodně zvláštní. Pokud vše dopadne, jak se předpokládá, a sezona se dohraje, bude všechno kompletně jinak, než je běžné. Opravdu nelze říct, v jaké se kdo vrátí formě. Po třech měsících pauzy vypadli všichni z rytmu. Bude tam hrát roli hodně faktorů, motivaci má ale David obrovskou, strašně si přeje s Bruins urvat Stanley Cup,“ doplňuje Volek.

Tolik měst je podle zpráv ze zámoří aktuálně ve hře o ujmutí se pořadatelství play off NHL. Jsou to Edmonton, Vancouver, Toronto a Las Vegas. Z nich by měla být vybrána dvě centra.

Kdo by mohl získat trofeje

Art Ross Trophy: Leon Draisaitl (Edmonton)

Maurice Richard Trophy: David Pastrňák (Boston) a Alexandr Ovečkin (Washington)

William M. Jennings Trophy: Boston Bruins (Tuukka Rask a Jaroslav Halák)



1979 V tomto roce se v NHL naposledy hrálo kvalifikační předkolo. Liga měla 17 účastníků, 4 kluby postupovaly přímo do čtvrtfinále a 8 jich hrálo předkolo.

Poslední české individuální trofeje v NHL

2016 Jaromír Jágr Bill Masterton Trophy (oddanost hokeji)

Ve 44 letech získal útočník Floridy cenu, která je obvykle udělována hráčům, kteří museli překonat těžkou nemoc nebo zranění, případně mají za sebou dlouhou, úctyhodnou kariéru. Jágr si ji tehdy do Las Vegas nepřiletěl převzít, musel být v Česku u nemocného otce.



2015 Jiří Hudler Lady Byng Trophy (gentlemanské chování)

Není to cena z nejprestižnějších, ale když ji kdysi získal i Wayne Gretzky, je fajn ji mít ve sbírce. Uděluje se hokejistům, kteří dokážou vysokou úroveň hry skloubit s gentlemanským vystupováním na ledě. Hudler tehdy pobavil sál, když si ji přišel převzít v ponožkách.



2008 Dominik Hašek William M. Jennings Trophy (dvojice brankářů s nejméně inkasovanými góly)

Tahle cena byla první, kterou Hašek v zámoří získal (v roce 1994), i cena, s níž se ve 43 letech loučil. Poprvé se o ni dělil s Grantem Fuhrem, podruhé s Chrisem Osgoodem. V prvním případě byl jasnou jedničkou, ve druhém dvojkou, byť jen o 59 minut.



2006 Jaromír Jágr Lester B. Pearson Award (nejužitečnější hráč)

Trofej, která bývá trochu na okraji, ale hokejisté si jí velmi váží. Nejužitečnějšího hráče totiž na rozdíl od Hart Trophy nevolí novináři, nýbrž samotní hráči. Jágr ji získal celkem třikrát (ještě 1999 a 2000). Od roku 2010 je cena pojmenována po Tedu Lindsayovi.

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Leon Draisaitl 43 67 110 71 -7 18 218 2. Connor McDavid 34 63 97 64 -6 28 212 3. David Pastrňák 48 47 95 70 21 40 279 4. Artěmij Panarin 32 63 95 69 36 20 209 5. Nathan MacKinnon 35 58 93 69 12 12 315 6. Brad Marchand 28 59 87 70 25 82 185 7. Nikita Kučerov 33 52 85 68 26 38 210 8. Patrick Kane 33 51 84 70 8 40 275 9. Auston Matthews 47 33 80 70 19 8 290 10. Jack Eichel 36 42 78 68 5 34 227 Zobrazit celou tabulku