10 let od zlata! Jágr odtajnil pozadí své slavné řeči. Proč se zastal týmu? | iSport.cz

Je to tam! Jágrova Inna slaví postup do semifinále • Pavel Mazáč (Sport)

Památný proslov po zápase s Nory. Neskonalý proud emocí po rachna kachna gólu. Židlička vedle mantinelu, z níž sledoval poslední minuty finálového dramatu. Hozené srdce na Staromáku. Jaromír Jágr ve 38 letech řídil zlatou revoluci na MS v Německu v roce 2010. „Ukázali jsme víru. I když to vypadalo na propadák,“ vystihne to přesně legendární útočník, jenž i po letech mluví o MS s vášní.

Už se zdálo, že se po olympijském nezdaru ve Vancouveru, kde Češi vedení Vladimírem Růžičkou skončili sedmí, blíží další krach. Kardinální. Hokejový šampionát začal trudně, hrozilo, že tým vůbec nepostoupí do play off. „Ukázalo se, že ve sportu nikdy nevíš. Pořád musíš věřit,“ tvrdí Jaromír Jágr, jenž se v rozhovoru pro Sport Magazín Speciál a iSport Premium vrací ke všem klíčovým momentům mistrovství. Mluví o tom, proč nešel na nájezdy, jak vzpomíná na Karla Rachůnka s Janem Markem, kde vzal srdce, jímž dojal fanoušky.

Vezmeme to pěkně popořádku. Celkem se omluvilo 25 hráčů, na šampionát dorazilo osm nováčků. Co se vám v tu dobu honilo hlavou?

„Že je reálné, že bychom nemuseli postoupit do čtvrtfinále. To říkám narovinu. Daleko od toho jsme nebyli.“

Vy jste měl jasno, že budete reprezentovat, nebo i vás to trošku nalomilo?

„Co jako?“

Nikdy jsem neměl problémy s trenéry

Vidina neúspěchu.

„Ale to vůbec ne. V tu dobu jsem hrál v Evropě, v Omsku, takže nebylo co řešit. Když měli trenéři o mě zájem, rád jsem reprezentoval. Chtěl jsem pomoct. Na to, kdo je v týmu, nebo není, jsem nikdy nekoukal. Akorát byla trochu nevýhoda, že nám sezona skončila brzo, takže jsem se musel dlouho chystat sám. Ale jinak jsem vůbec nepřemýšlel, že bych nejel. Měl jsem čas se dostat do formy, odpočinout si. Když člověk odehraje 82 zápasů v NHL nebo vypadne v prvním kole play off, není nic jednoduchého se ze dne na den sebrat a odletět.“

Neodradilo vás ani to, že jste musel sám trénovat téměř dva měsíce?

„S tím jsem nikdy neměl problém. To mi nevadilo. Čas jsem si přizpůsobil sám sobě. To nebyla překážka. Naopak.“

Znamenalo pro vás něco i to, že reprezentaci stejně jako při předešlém zlatu v roce 2005 vedl Vladimír Růžička?

„Tomu moc nerozumím, na co se ptáš.“

Jestli jste k sobě neměli blíž, když jste spolu ještě hrávali na ledě.

„Nikdy jsem neměl problémy s žádnými trenéry, kteří byli u reprezentace. Všichni ke mně byli tolerantní. Na druhou stranu jsem to bral jako svoji zodpovědnost, že když se mi snažili v hodně věcech vyhovět, já jim to chci vrátit předvedenou hrou.“

Růžička si pochvaloval, že jste k sobě měli vždycky blízko.

„Bylo to jednodušší v tom, že jsme spolu ještě hrávali, nebyl mezi námi takový věkový rozdíl. Když vezmu jiné kouče, třeba Ivana Hlinku, ten byl o hodně starší, ale i tak si myslím, že jsme měli spolu dobrý vztah. Pokud jde o Lojzu Hadamczika, toho jsem znal ještě dřív, než začal trénovat. Ale je pravda, že Růža byl jediný, s kterým jsem ještě hrál. Věděl, co mně vyhovovalo, co jsem potřeboval. Hráli jsme spolu na olympiádě Naganu, dělal mi někdy centra i při akcích Jágr Teamu. Takže věděl, co mám rád. Navíc on si taky ve své době zažil dobu, kdy to stálo na něm. Dokázal se vcítit do toho, co prožívám.“

Po Norsku jsem chtěl mužstvo ochránit

Na turnaji jste v úvodu porazili Francii, ale pak jste museli vstřebat tvrdou porážku s Nory (2:3), která na světové akci přišla poprvé v historii. Vy jste dával dva góly, ale nestačilo to.

„Ono se to hodně řešilo, ale zase si nemyslím, že by to bylo nějak strašné, že jsme prohráli.