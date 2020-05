Karikatury ikon: Pomník Jágr, oříšek Baroš i (skoro) dokonalá Koukalová | iSport.cz

Gabriela Koukalová, Milan Baroš či Jaromír Jágr. Jak je zachytil pro deník Sport karikaturista Břetislav Kovařík? • FOTO: Břetislav Kovařík Pravidelně karikaturu z jeho pera najdete v sobotním deníku Sport v rubrice Overtime. Svou nezaměnitelnou kresbou Břetislav Kovařík zachycuje ty největší osobnosti světového i českého sportu v čele s Diegem Maradonou nebo Karlem Brücknerem a snaží se vystihnout nejen jejich podobu, ale i charakteristické rysy či úděl. „Podle mne jde v karikatuře o záměrný posun v zobrazení, který nabízí kromě podoby dané osoby i něco navíc: zkratku, nadsázku, humor, myšlenku,“ říká bývalý předseda České unie karikaturistů. V galerii serveru iSport.cz najdete výběr jeho portrétů i odpověď na otázky, jak se „vzpírají“ Milan Baroš a Jaromír Jágr, čím se Gabriela Koukalová podobá kouli a co má Tomáš Rosický společného s čtvercem. A dojde i na „profesora“ Karla Poborského…

Milan Baroš Milan Baroš • Foto Břetislav Kovařík „Ikona ostravského fotbalu. Výrazný typ, zná ho kde kdo. On je ale zrovna ten případ, kdy se i výrazná tvář nekreslí úplně snadno. Máte deset fotek a na všech je Milan tak trochu jinak. Krom toho měnil během let často účes i střih vousů a to jsou pro kreslíře vodítka dosti důležitá. Kresba je z počátku letošního roku, kdy se do znaku Baníku vkrádal ve spojitosti s Milanem Barošem výrazný otazník.“

Karel Brückner Karel Brückner • Foto Břetislav Kovařík „Pro mne jsou nejlepšími typy pro karikaturu muži po padesátce. Prožitá léta se do tváře postupně vpisují a dělají ji tvarově výraznější a zajímavější. Jinými slovy – kreslíř se má čeho chytit. Krom toho je bývalý reprezentační trenér pěkný chlap s inteligentní tváří. Nikdy jsem se s ním neměl možnost setkat, ale odhaduji, že má určitě smysl pro humor. To se to pak kreslí, a k tomu navíc ta jeho přezdívka Klekí-petra!“

Martin Fourcade Martin Fourcade • Foto Břetislav Kovařík „Hvězda, ba přímo král a dominátor biatlonu posledních let. Výrazné rysy a dvoutýdenní strniště. V poslední sezoně se s biatlonem rozloučil, přičemž svou pomyslnou korunu ztratil až v posledním závodě. Chtěl jsem do té tváře dostat tu jeho zarputilost, úsilí, a taky trochu smutku z právě ukončené kariéry.“

Pavel Horváth Pavel Horváth • Foto Břetislav Kovařík „Připouštím, že při pohledu na někdejšího špílmachra plzeňské Viktorky si každý řekne: Ten se musí kreslit sám. Také jsem si to myslel. Kreslil jsem ale Horvátha několikrát a nikdy to nebylo na první dobrou. Často se stává, že právě ty výrazné rysy svádí kreslíře na scestí. I tady platí, že když je něčeho moc, tak je toho prostě příliš. Pavel se jako trenér pouští do záchrany prvoligové Příbrami, tak se mu to kolo pro tonoucí může hodit.“

Jaromír Jágr Jaromír Jágr • Foto Břetislav Kovařík „Platí to co o Milanu Barošovi. Každý ho zná a o to těžší je ho v kresbě zachytit. Tady jsem mu například udělal nos jako ´pršák´. On ho takový vlastně nemá, ale v některých záběrech zase ano. A tak hledáte tu kombinaci nejdůležitějších rysů, které by, dohromady použité, daly dobrý výsledek. Vlastně ne věrnou podobu, to bychom nahrazovali fotku. Podle mne jde v karikatuře o záměrný posun v zobrazení, který nabízí kromě podoby dané osoby i něco navíc: zkratku, nadsázku, humor, myšlenku. Jinými slovy je karikatura zachycovaný subjekt ´přefiltrovaný´ přes oko, hlavu a ruku autora. Tak a teď už to víte. V tomto případě Jarda Jágr, který by si již dávno a dávno zasloužil stát na nějakém piedestalu, ale nemá na to čas, protože musí pořád ještě seskakovat na led a zachraňovat ty svoje Rytíře.“

Gabriela Koukalová Gabriela Koukalová • Foto Břetislav Kovařík „Krásná holka kreslená v komplikovaném období jejího života. Konec kariéry, a začátek něčeho zcela nového, ale ještě se neví čeho. A k tomu ta nešťastná kniha. Krom toho se hezká děvčata vždycky kreslí špatně, v karikatuře pak ještě hůř. Krásno bývá harmonické, jemné a vybalancované. Čeho se má pak autor chytit, aby to nebyl zase jen ten portrét? Já mám pro takové situace svůj vlastní příměr: pokuste se nakreslit karikaturu koule. Koule je dokonalý tvar, a proto je to podle mne oříšek neřešitelný. Buďto to nebude koule, nebo to nebude karikatura. Gábina není samozřejmě koule, nicméně k tvarové dokonalosti má docela blízko. No a tak ji tady máte.“

Niki Lauda Niki Lauda • Foto Břetislav Kovařík „Ta kresba byla ke komentáři napsanému na rozloučenou s velkou osobností světa formule 1. Chlapík s dramatickým osudem, který si nenechal volant monopostu vyrvat z rukou, ani když ho to málem stálo život. Léta ho změnila, býval v obličeji vždycky spíše hubený s tváří hladkou, pokud ne již ohněm zjizvenou. Drobný velký muž odcházející někam vzhůru, na tu pozici v životě nejvyšší, kam maně zvedáme oči, když si vzpomínáme na ty, kteří již nejsou. Ten obrázek jsem kreslil s pocitem úcty a respektu.“

Diego Maradona Diego Maradona • Foto Břetislav Kovařík „Kdysi velký fotbalista, dnes muž s velkou nadváhou. Osobnost přitahující skandály i novinové titulky. Jako by se mu fotbalová sláva změnila v tíži celého světa. A mám pocit, že se mi (snad) podařilo nakreslit do jeho tváře i nevyslovenou otázkou: Copak jenom já jsem vinen za všechny hříchy tohoto světa?“

Karel Poborský Karel Poborský • Foto Břetislav Kovařík „Bývalá hvězda fotbalové reprezentace získala s léty půvabný výraz středoškolského profesora. Možná to dělají jen ty brýle a vousy, já bych ale řekl, že ne jenom. V každém případě ten jeho lob na EURO 1996 do portugalské sítě byl popravdě profesorský. No a téma kresby pro Sport bylo tím pádem na světě!“

Tomáš Rosický Tomáš Rosický • Foto Břetislav Kovařík „Delikátní špílmachr s křehkou tělesnou stavbou. Opora Sparty, Borussie i Arsenalu. Jeho tvář patří mezi ty ´čtvercové´ s výraznými lícními kostmi. Dosaďte si hluboké oči, bradu do špičky ale s dolíčkem, k tomu účes na indiána a máte bývalého záložníka světových parametrů jak na dlani. A když hrál, tak hrál. Inu Malý Mozart.“

Jaroslav Šilhavý Jaroslav Šilhavý • Foto Břetislav Kovařík „Trenér fotbalové reprezentace je typickým příkladem dobře vyzrálé předlohy pro portrétní karikaturu. Přemýšlivý chlapík, který už něco zažil a má zřejmě ještě mnoho dalšího v plánu. Charakteristický nos, ústa, oči, vlasy. Charakteristické vlastně všechno, charakteristický Jaroslav Šilhavý. Tady zrovna ustaraný nad představou EURO 2020, teď už 2021, plánovaného do dvanácti evropských měst. Držme mu palce!“