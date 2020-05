2003. Jaromír Jágr to zkusil během letní pauzy také jako fotbalista. • Archiv deníku Sport

Veřejně o něm nikdy nemluvil a příliš blízcí si prý také nebyli, přitom šlo o bratra Jaromírova otce (ten má ještě sestru Jarmilu). „Se strýcem moc v kontaktu nebyl, jelikož on bydlel na statku ve Švermově. Celá rodina jsme se vídali jenom při svatbě, nebo když se sázely brambory či sklízelo obilí,“ prozradil Blesku hokejistův synovec Jiří Kalla.

„Co vím už z mládí, tak se ani s Jaromírovým tátou příliš nestýkali. Vždycky to bylo takhle. Spíš jen při práci. Žádné rozpory však mezi nimi nebyly, jen si oba žili svůj život,“ pokračoval Kalla. „Ale rozhodně to není tak, že by se nevídali vůbec. Jaromírův otec bratrovi občas opatroval statek,“ pověděl blízký rodinný přítel a bývalý kladenský hokejista Lubomír »Čužák« Rys.

Vladimír Jágr, který byl svobodný a bezdětný, zemřel už 15. dubna, přesto ve vitríně jednoho z kladenských pohřebních ústavů stále najdete vyvěšené parte. „Odešel tak náhle, že jeho rty nám sbohem nestačily dáti...“ píše se v něm.

„Sice to bylo náhlé úmrtí, ale zdravotně na tom nebyl dobře delší dobu. Navíc v jeho mentalitě bylo, že to neřešil a chtěl žít, takže i proto se jeho stav možná zhoršoval,“ přemítal Jágrův synovec. „O jeho smrti jsem se dozvěděl od Jardovi maminky Aničky. Vladimíra jsem znal osobně, byl to pracovitý člověk,“ řekl Rys.