Jágr: Chci zhubnout, na extraligu bych musel mít. Štve ho nejasný systém | iSport.cz

Předminulou sezonu z pikantního plánu sešlo, nyní se však nejspíš pracuje na obnově. V Třinci si podle všeho usmysleli, že tamním fanouškům předhodí Jaromíra Jágra, který měl s Oceláři vyřízené střídavé starty. Co na to kladenská legenda? „Nevím o tom..." Boss Rytířů navíc přiznal, že pokud by se přeci jen rozhodl dál hrát, musel by se o poznání lépe připravit.

V Třinci ožívá téma Jaromíra Jágra. Legendy, jež měla v sezoně 2018/19 vyřízeny střídavé starty ve slezském týmu, ale vinou zdravotních neduhů nedošlo na jediný. Plyn nyní sešlápl sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek, jenž v pořadu ČT Hokej v 60 minutách vyjádřil víru, že by je to mohlo klapnout.

„Strašně mě mrzí, že tu Jarda před dvěma roky nehrál. Letos to nebylo možné, a když hrálo Kladno tady, ani jednou proti nám nenastoupil. Všichni se na něj těšíme, možná se to v další sezoně třeba povede,“ prohlásil Peterek.

Do možnosti příchodu kladenského matadora do Třince si rychle rýpl brankář Patrik Bartošák. „Ale Áda s Poldou byli už moc staří,“ narážel někdější Ocelář na nedávný konec ikon Martina Adamského a Jiřího Polanského v týmu na svém Instagramu.

Jak mám stavět tým?

Na nedělní dotaz Sportu Jágr reagoval slovy, že s Oceláři nejedná. „S nikým jsem nemluvil. Jedině že by jednal někdo o mně beze mě. Je to nesmysl,“ zmínil se. Po roční návštěvě Tipsport extraligy a pádu Kladna do Chance ligy nyní přemýšlí, jak postavit kádr pro novou sezonu, kterou by v druhé nejvyšší soutěži mělo hrát „pouhopouhých“ 19 týmů.

A taky řeší, jak sám sebe dostat do formy. „Já ze všeho nejdřív potřebuju začít víc trénovat a je otázkou, jak mě to bude bavit. Chci zhubnout a vidět, jak se mi bude dařit, pokud začnu hrát. A pak se rozhodnu, co dál,“ vyjádřil se otevřeně a oklikou se vrátil k tématu svých střídavých startů v elitní soutěži.

„Kladno je jasné, ale kdybych chtěl náhodou zkusit něco lepšího, zůstat případně v extralize... Na to bych se musel připravit, mít na to. A hrát daleko líp, než jsem hrál minulý rok. S váhou, co jsem měl, to prostě nejde,“ neodpustil si poznámku k sobě samému.

Ovšem víc mu vadí období vakua, kdy není jasný herní model obou vrcholových soutěží. S ohledem na to totiž Jágr obvykle skládá kádr. „Nevíme, jak stavět na Kladně tým, když není jasné, kolik zápasů budeme hrát. Netušíme, zda bude baráž o účast v extralize, nebo do extraligy bude postupovat vítěz první ligy. Nikdo nic neví. Jak mám stavět tým? Abychom se pokusili vyhrát první ligu a postoupit, nebo na případnou baráž proti extraligovým týmům?“ ptá se majitel Rytířů.

A odpověď ještě pár týdnů znát nebude.

