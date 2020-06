Zdrcený řidič náklaďáku, pod jehož kola vjel Zanardi: Popsal děsivou nehodu!

Vrtulník, který musel transportovat Alexe Zanardiho do nemocnice • Profimedia.cz

Někdejší slavný závodník Alex Zanardi poté, co přišel o nohu, reprezentoval i na handbiku • Profimedia.cz

Od pátku bojuje někdejší automobilový závodník Alex Zanardi (53) na jednotce intenzivní péče Univerzitní nemocnice v Sieně o život. Při vyjížďce s přáteli ztratil kontrolu nad svým handbikem a přistál pod koly náklaďáku, který šoféroval Marc C. (44). „Na řízení jsem byl zcela koncentrovaný. Všechno se to událo během zlomku vteřiny,“ popisoval strašidelný zážitek.

Od té chvíle, kdy Zanardiho nechtěně poslal do nemocnice, nemá řidič klidné spaní. „Je to špatné. Strašně špatné, i když to nebyla moje chyba,“ vypráví na webu quotidiano.net. „Když jsem viděl, jak se ke mně přibližuje, strhl jsem volant úplně doprava, bohužel dostal smyk přímo pod auto,“ doplnil.

„Opravdu jsem udělal všechno, abych se střetu vyhnul. Myslím na to každou noc. Je mi to strašně líto,“ uzavřel. Bezprostředně po nehodě se podrobil testu na alkohol, který byl negativní. Přesto je vyšetřován státním zastupitelstvím v Sieně.