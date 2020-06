Šílený (ne)gól na Slovensku! Host ze Sparty zuřil: Rozhodčí se nám vysmál | iSport.cz

Uběhla sotva hodina sobotního zápasu Nitry se Senicou, stav byl stále bezbrankový. Domácí Samuel Šefčík napřáhl zpoza vápna, na jeho dělovku brankář Vojtěch Vorel nedosáhl. Míč ale nenapnul síť, místo toho cinknul o břevno, pak o tyč, a nakonec jej český gólman přece jen schoval v náručí. Těsně nepřešel brankovou čáru.

Ale rozhodčí přesto uznali gól.

Protesty hráčů Senice byly zbytečné, ani Vorel prosící sudího u postranní čáry verdikt nezměnil, naopak ještě viděl žlutou kartu.

Nelze se divit, že i po závěrečném hvizdu dál plály emoce. „Když vás zlomí tahleta situace a pak se vám rozhodčí vysmívá do ksichtu, tak je to smutný,“ hlesl Vorel před kamerami televize RTVS. „Jestli se s tím něco nebude dělat, tak to bude pokračovat dál,“ doplnil a řekl, jak mu sudí kuriózně odůvodnil celou situaci.

„Rozhodčí mi řekl, že to nevidí. Když někdo něco nevidí, tak to přece nemůže uznat, ne?“ kroutil hlavou gólman, který v Senici z Letné hostuje druhým rokem. „Nevím, jestli na ně tady byl nějaký tlak, ale je to prostě ostuda, jsme strašně zklamaní.“

Sudí si po odchodu do útrob pochopitelně vyslechli svoje. „Půl metru před čárou! Z fyzikálního zákona není možné, aby se od břevna a tyče odrazil za čáru,“ křičel jeden z členů týmu Senice. Další hlasitě kritizoval fakt, že sudí Marhefka ještě Vorla „odměnil“ žlutou kartou za protesty.

Senica nakonec padla 0:2 a ve skupině o udržení je momentálně třetí. Na vítěznou Nitru na barážovém předposledním místě má tříbodový náskok.