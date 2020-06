Duda chystá konec, bude skill kouč Tygrů: Chci skautovat pro NHL! | iSport.cz

„Moderní hokej je založený na perfektním zvládnutí dovedností, které Radek Duda jako hráč na ledě pravidelně ukazoval. Myslím si, že právě přenos dovedností a zkušeností je to, čím může do naší organizace významně přispět. Radek Duda už v organizaci působil jako hráč Benátek, dříve nastupoval i za A-tým Bílých Tygrů. Není to tedy v Liberci žádný nováček. Zároveň bude působit jako skaut naší akademie, bude mít tedy za úkol vyhledávat hráče, kteří by se hodili do klubu. V praxi to znamená, že v momentě, kdy uvidíme, že máme na nějakém postu nedostatky, dovednostní či charakterové, bude na Radkovi, aby doporučil hráče, se kterými si umíme představit budoucnost Bílých Tygrů."