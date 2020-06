Dej si lajnu! Mladý hokejista popsal brutální rituál, sám teď řeší závislost | iSport.cz

U něj šla akce na nováčkovské párty hodně za hranu. „Nutili mě nejdřív pít alkohol, ale s tím jsem zase takový problém neměl,“ přiznává. Kolikrát se všechno děje do fáze, než se mladý hráč pozvrací, pak mu starší dají pokoj. Tady se šlo ještě dál.

Jeden ze starších hráčů, který byl už tou dobou draftován do NHL, zavelel, ať se dotáhnou ti dva mladí do koupelny. Tam se s nimi zavřel a dostali před sebe připravený kokain. „Řekl nám, že nemáme povolení opustit tuhle koupelnu, dokud si drogu nevezmeme,“ přibližuje Guest. Proč neřekl ne? „Když jste nejmladší, tak prostě nemáte sílu vzdorovat, posloucháte. Starší kluci mají moc, oni tam v tu chvíli velí.“

Not easy stories to tell but it’s just the truth. I want to shed some light on some of these things.



