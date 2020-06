Novotný odhalil pravdu o odvetě Vémola vs. Végh: Všichni si myslí, že...

Tenhle zápas zaregistrovali i jedinci MMA nepolíbení. Karlos Vémola se vloni v listopadu postavil do klece proti slovenskému bijci Attilu Véghovi - a šokujícím způsobem prohrál už v prvním kole . Teď českého „Terminátora“ čeká souboj s Václavem Mikuláškem , ale o případné odvetě za „Zápas století“ se mluví dál. Promotér pořádající organizace Oktagon MMA Ondřej Novotný teď narovinu řekl, jak to vidí on. „Může se stát, že ten zápas nebude,“ připouští v obsáhlém rozhovoru pro iSport Premium .

„Není vůbec jisté, že bude. Všichni si myslí, že to máme domluvený, naplánovaný a možná i podepsaný, ale není to tak. Byli bychom rádi, kdyby tomu tak bylo,“ vysvětluje Ondřej Novotný, jak se to s ostře sledovaným zápasem má.

„Pokud bych měl dát na svůj odhad, tak říkám, že to bude, že si to oba minimálně ještě jednou zaslouží. Myslím, že to tak cítí i Attila,“ přemítá promotér v otevřeném povídání pro iSport Premium. „Chápu, že se mu teď vůbec nechce, chce si zaboxovat, mít maximálně klid. Svět je k němu teď štědrý, jak nikdy nebyl, což si zaslouží, a chce si to užít. Ale taky si myslím, že mu to bude chybět.“

„Jak se říká, každý veliký bojovnik má v sobě ještě jeden dobrej zápas. Věřím tomu, že on to tak v sobě někde vzadu v duši cítí," doufá Novotný, že na ostře sledovaný zápas opravdu dojde.