Conor McGregor: Konec éry, nebo marketing? Novotný se ptá: Co by dělal? | iSport.cz

Jak reagují osobnosti českého MMA na údajný konec Conora McGregora • FOTO: koláž iSport.cz Už to tu párkrát bylo, ale co když je to teď doopravdy? Osobnosti českého MMA okomentovaly ohlášený konec kariéry nejslavnějšího gladiátora Conora McGregora. „U něj je těžké něčemu věřit. Nicméně na mě to jeho prohlášení s mamkou působí věrohodně,“ říká například David Dvořák, zápasník UFC. „Je to prostě Conor. Ožere se a napíše něco podobného,“ kontruje další bijec z nejslavnější stáje Machmud Muradov. Myslí to McGregor s odchodem do sportovního důchodu vážně? A co by to případně znamenalo pro svět MMA? Přesně tyto otázky jsme položili osobnostem české scény bojových sportů.

Karlos Vémola - MMA zápasník, první Čech v UFC „Ukončení kariéry už tu párkrát bylo. Ale u zápasníků… Já ho určitě chápu, že chce skončit. Tohle máme každý den. Každý den bych s tím taky nejradši seknul. Má toho za sebou hodně a je v pozici, kdy skončit opravdu může a bude žít spokojeně do konce života. Takže úplně chápu, že když se mu něco nelíbí, ukončuje kariéru a o to bude mít jednodušší život. Protože život fightera opravdu není snadný. Ale už kariéru párkrát ukončoval, pak se vrátil a byl to obrovský boom. A podívejme se na Mika Tysona, ten uzavřel kariéru před patnácti lety, teď se mluví o jeho návratu a je okolo toho veliký poprask. Ale není to jen o tom ohlase, je to o tom, že to pak zápasníkovi chybí. Člověka štve každý den tak makat a má sto chutí to zabalit. Nebaví ho to, chce si odpočinout, užít si rodinu. Ale když na to přijde a skončí, tak si pak uvědomí, jak strašně mu to chybí. Z jeho strany to není jen nějaký marketingový tah. Je to o tom, že opravdu chce kariéru ukončit. Pak to ale každému bojovníkovi začne chybět. Když vidí, jak ostatní vyhrávají v jeho váze, říká si ‚Ty jo, já bych je porazil…‘ Prostě mu to nedá. Myslím si, že když ukončí kariéru, tak by to pro náš sport byla škoda, ale mám za to, že mu to moc dlouho nevydrží. Je ještě moc mladej. Kariéru možná teď ukončí, ale věřím, že ho bojovat ještě uvidíme. Tomu, že by nadobro skončil, prostě nevěřím. Bude mu to chybět, má to v sobě.“

Machmud Muradov - zápasník v UFC „Jde jen o nějakou jeho hru, aby získal pozornost. Do týdne čekám, že zase někoho vyzve. Je to prostě Conor. Ožere se a napíše něco podobného. Není to poprvé, co něco takového udělal, takže to je v pohodě.“

David Dvořák - zápasník v UFC „Těžko říct u Conora. Mnohokrát říkal, že končí a vždy se vrátil, takže je to možná jeden z jeho dalších marketingových tahů. U něj je těžké něčemu věřit. Nicméně na mě to jeho prohlášení s mamkou působí věrohodně a třeba se opravdu dočkáme konce éry Conora. V jeho postavení musí být strašně těžké hledat motivaci a důvod proč vyhrávat, takže pokud to není jen žert, tak si umím představit, že to myslí vážně. Pro MMA by jeho odchod znamenal konec jedné velkolepé jízdy člověka, který navždy změnil tento sport. Conor přitáhl mnoho pozornosti, která nám všem už zůstane, a nemyslím si, že by jeho odchod měl mít nějaký velký vliv na MMA. Přicházejí nové a nové hvězdy a myslím, že vše, co Conor mohl pro MMA udělat, už udělal a doufám, že na popularizaci bude stále pracovat, ale už z jiné pozice než zápasník.“

Petr Kníže - zápasník a trenér MMA „No vzhledem k tomu, že to Conor už oznámil několikrát, a také proto, že to oznámil před sedmou hodinou ranní, dá se předpokládat, že se z toho pan McGregor vyspí. Pro smíšená bojová umění by Conorův skutečný odchod neznamenal nic. Pro showbyznys v oblasti MMA by to mohlo znamenat krátkodobý propad. Nicméně dřív nebo později se určitě objeví někdo, kdo Conora plně zastoupí.“

Ondřej Novotný - expert na bojové sporty, promotér Oktagon MMA „Samozřejmě, že to nemyslí vážně. Co by dělal? Ještě má v sobě dost zápasů a maniak jako on to prostě potřebuje. Pro MMA by jeho opravdový odchod znamenal ztrátu stejně tak, jako pro sport jako takový. Conor je fenomén a vždy, když o někoho takového přijdete, tak je to ztráta. Samozřejmě finanční, ale hlavně emoční. A emoce jsou to, proč to všichni děláme a proč nás to všechny zajímá.“

Patrik Kincl - zápasník a trenér MMA „Podle mě jen tlačí na UFC. V nejprestižnější lize se bouří pár bojovníků, což je podle mě správně, ale Conor chce jen využít situace. Vidí šanci, jak se dostat k procentům společnosti, a tak to zkouší. Všem nám už několikrát ukázal, že počítat umí skvěle. UFC pojede případně určitě dál i bez Conora. Samozřejmě, přitáhl spoustu nových fanoušků, zlomil několik rekordů ve sledovanosti, ale že by jeho odchodem končilo i UFC si rozhodně nemyslím. Conor celý MMA svět pěkně popostrčil, ale nikdy to nebyl pilíř, bez kterého by vše spadlo. Přijdou tak nové hvězdy, kterým lidé budou fandit. Jasně, nikdo už nebude jako McGregor, ale to je snad i dobře.“

Michal Martínek - šampion těžké váhy organizace Oktagon MMA „U Conora si myslím, že konec je ovlivněn podle finančních nabídek na zápas. Skončí a zase začne vždy, jak se mu to hodí, a nechce být pod tlakem žádné asociace, ať už MMA, nebo boxerských exhibicí. Dělá si, co se mu zrovna chce, protože ví, že je excelentní sportovec a jak silný je v oblasti marketingu a medializace. V MMA se teď dějí zajímavé věci - hlášený návrat Gustafssona, odchod Jonese, naštvaný Masvidal a do toho špatná situace v USA v podobě demonstrací a celosvětový problém s koronavirem. Člověk neví, čemu se má věnovat dřív. Každopádně už jsme u něj o konci párkrát slyšeli, a pak návrat. Nějak to neřeším. Ale mě osobně samozřejmě mrzí, že jestli to myslí vážně, neuvidíme skvělého zápasníka zápasit.“