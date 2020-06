UFC on ESPN 12: Showman Perry jde do akce! Místo trenéra bude mít v rohu přítelkyni | iSport.cz

Showman Mike Perry jde znovu do boje • Profimedia.cz

Trenér jako obvykle? Ne, Mike Perry bere do svého rohu při zápase UFC přítelkyni • koláž iSport.cz

V nejslavnější MMA organizaci bude zase živo. V podstatě jako vždy, když k zápasu nastoupí showman Mike Perry. Američan vyzve na turnaji UFC on ESPN 12 v Las Vegas krajana Mickeyho Galla a místo trenérů bude mít v rohu jediného člověka. Svou přítelkyni. Hlavní bitvu večera však předvede jiná dvojice. Dustin Poirier se vrací do boje poté, co nevyužil šanci na zisk titulu lehké váhy, dokáže zastavit rozjetého Dana Hookera? Turnaj vysílá stanice Nova Sport 2 zítra od 02.00.