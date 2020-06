Novotný o duelu Vémola - Mikulášek: Prohra? Pro Karlose by to nebyl konec | iSport.cz

Zápasy v kleci byly vůbec prvním velikým sportem, který se vrátil do provozu po nucené pauze způsobené pandemií. Ve světě tomu tak bylo díky UFC, v Česku a na Slovensku díky organizaci Oktagon MMA, jejímž českým promotérem je Ondřej Novotný. Se vzniklým projektem Underground je spokojený, se stávající situací ohledně sportovních akcí už ne. „Jsem z toho extrémně naštvaný a je mi úplně jedno, jestli si lidi myslí, že to říkám kvůli vlastnímu byznysu," prozrazuje v rozhovoru pro iSport Premium. V něm rozebral situaci kolem pandemie koronaviru, finanční ztráty i blížící se duel Vémola vs. Mikulášek. A co odveta Vémola - Végh?

Trojí role. V organizaci Oktagon MMA Ondřej Novotný zastává pozice českého promotéra, moderátora a komentátora. Navíc má na starost i sestavování jednotlivých zápasů. Když se Karlos Vémola dozvěděl jméno svého dalšího soupeře, poslal mu hned vzkaz. „Díky, šéfe, za to žrádlo, co jsi mi nadělil," pochvaloval si Terminátor, že bude bojovat s Václavem Mikuláškem. Podle Novotného se ale jedná ze strany nejslavnějšího českého bijce o veliký risk.

Jak dlouho jste zvažoval, jestli uskutečnit zápas Vémola vs. Mikulášek?

„Vlastně jsem vůbec nijak nebojoval s tím, jestli se takový zápas má udělat, nebo ne. Samozřejmě vzhledem k tomu, že my chceme dávat fanouškům, co si přejí vidět, tak tihle dva odvedli skvělou práci. Bylo by skoro až nefér jim to nedopřát. Když nás tři měsíce bavili v čínské chřipce, tak si to pojďme dát všichni za odměnu. Oni to opravdu vypromovali tak, že to chceme všichni vidět. Každý na to může mít názor, jaký chce, ale ve finále už to fakt chceme všichni vidět. A byl bych úplně bláznivý promotér, kdybych neudělal zápas, který chtějí všichni vidět. Byl bych sám proti sobě."

To bezpochyby ano, ale přece jen se ozývají i názory, že je to hodně nevyvážený zápas...

„Jasně. Na to kašlu. (pousměje se) Vždyť to je na tom to krásný. Ať si všichni myslí, že je nevyvážený. Někteří tvrdí, že je to až devadesát ku deseti ve prospěch Vémoly. Ale je to MMA. Karlos půjde do zápasu téměř po deseti měsících po velmi tvrdé prohře a po operaci ramene. Navíc ve váze do 84 kilogramů, v níž nebojoval víc jak dva roky. Takže je tam spousta proměnných. On zkrátka teď nepotřebuje dostat nějakého zabijáka. A jestli má Mikulášek někde slabinu, tak je to hra na zemi, kde je zase Karlos nejsilnější. Ale jestli se k tomu dostanou, že jo. Viděli jsme, jak se připravil na Karlose Attila Végh, který nabízí Vencovi pomoc. Samozřejmě, že Mikulášek není Attila, o tom se nemusíme vůbec bavit, ale ten zápas není tak nesmyslný, jak by se mohlo zdát."

ONDŘEJ NOVOTNÝ Narozen: 14. června 1977 (43 let) v Ostravě Profese: moderátor, komentátor a promotér bojových sportů, absolvoval FTVS UK v Praze, bývalý házenkář Rodina: manželka Renata Langmannová (Česká Miss 2006), z předchozího vztahu má dceru Mary Ann Trinity (19 let)

Kde vidíte šance Mikuláška?

„Myslím si, že ta taktika je jasná, musí nastoupit s hodně nízkým postojem. Očekávat to, že jej Karlos bude chtít dát na zem, což se dříve nebo později musí stát. Musí ho trefit v nástupu, anebo ho něčím zaskočit. A v tu chvíli by se ta hra taky mohla změnit. To jsou myslím dva scénáře, které může Venca rozehrát. Je ale otázka, jestli ho k tomu Karlos pustí. Jestli se na něj náhodou nevyřítí po slovíčku ,Fight!' a dá mu vůbec prostor. Protože na Attilu se nevyřítil, něco se stalo v jeho hlavě a konec už všichni známe."

A co se podle vás stalo? Co bylo příčinou Vémolovy rychlé prohry?

„Asi jsem se dobral ke svému závěru, ale těším se na to, že jestli někdy budeme směřovat k odvetě, tak že to v tu chvíli Karlos ze sebe pustí a uslyšíme jeho verzi v plném znění. Ale pro mě... Když jsem sledoval přípravu Attily a přípravu Karlose, tak vše naznačovalo tomu, jak to může skončit. A taky jsem předtím někde zmiňoval, že to dopadne jinak, než si všichni myslí. Ne, že bych to Karlosovi přál, z mého pohledu v tu chvíli udělal maximum za propagaci. To patří absolutně jemu devadesát ku deseti, ale myslím si, že v přípravě celý tým, včetně jeho, dělal veliké chyby. A chyby se v takovém zápase neodpouští. Dostal v přípravě několik tvrdých úderů. Samozřejmě, že už byl zraněný, nikdo to nechce slyšet, ale byl brutálně zraněnej, hned po zápase šel na operaci."

Každého hned samozřejmě napadne, že do zápasu tedy neměl nastupovat.

„Jistě, ale takhle Karlos nefunguje. A takhle nefungují bojové sporty. Navíc měl před narozením dítěte. Zdaleka nepracoval s psychology jako Attila, zdaleka se tak neodloučil od běžného života. Myslím si, že on sám ví, kde udělal chyby. A pak se střípky posbíraly v jeden velký a fatální průser."

Myslíte, že mohlo dojít i k tomu, že by Vémola Végha podcenil?

„To myslím, že ne. On i na Mikuláška bude připravený na sto dvacet procent. Jak já ho znám, v jeho přirozenosti není cokoliv v přípravě na soupeře podcenit. Ale jestli bych souhlasil s tím, co s ním dělají jeho trenéři a se způsobem tréninku, tak to už je jiná věc. A také to, co dělá on a v co věří, v rámci dnešního moderního MMA. Na jednu stranu, kdo jsem já, abych to zpochybňoval, ale na druhou stranu, kdybych sám za sebe měl říct názor, tak vidím relativně veliké rezervy v tom, jak se posunul dopředu. Což je zase pro něj fajn. Má před sebou ještě klidně pět, šest let, když ho to bude bavit, na vrcholové úrovni, a tím pádem má pořád před sebou spoustu věcí, které se může naučit."

Co by pro Vémolu znamenala prohra s Mikuláškem?

„No tak všichni říkáme, že konec. Ale samozřejmě, že by to konec nebyl... Takhle, je něco jiného prohrát v devadesáti třech kilogramech. Musíme říct, že v té váze Karlos bojuje