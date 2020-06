CZECHhawks! Trefy za málo peněz vychází, skaut popsal lov talentů | iSport.cz

Je to typická daň za úspěch v NHL. Máte dobrý tým a vyhraje Stanley Cup? Dobrý tým se bleskově promění v drahý. A taky neudržitelný kvůli platovému stropu. Proto potřebujete dobře draftovat a shánět hotové hráče v Evropě, jak to dělá Chicago. Docela mu vychází trefy do hráčů z Česka. Postupně se chytili Michal Kempný, Jan Rutta, David Kämpf i Dominik Kubalík. Zaboduje stejně i Matěj Chalupa? „Jsem rád, že ho máme podepsaného,“ říká skaut Karel Pavlík. V zamčené části článku najdete rozhovor s útočníkem Michalem Teplým, který organizaci Blackhawks patří, a statistiky nejlepších Čechů v historii Chicaga.

Je tady jedna početní úloha. Corey Crawford + Brent Seabrook + Duncan Keith + Patrick Kane + Jonathan Toews + Brandon Saad. Znáte výsledek? Správně je 45,4 milionu dolarů. To je částka, kterou šest hokejistů Blackhawks stojí dohromady za sezonu. V současné sezoně pak na zbytek týmu zůstalo jen 36 milionů, víc strop nedovolil.

Proto se každý rok opakuje stejný scénář. V květnu, někdy v červnu Chicago vytasí, koho ulovilo v Evropě bez draftu pro příští rok. Smlouva? Kolem milionu dolarů. Výkonnostní předpoklad? Daleko vyšší. Zátěž pro platový strop? Minimální. Když se do hráče trefíte, máte poklad. „Přesně, tak to je. Musíme umět najít hokejisty, kterými ulevíme rozpočtu. Navíc nám se nahoru hrnou další hráči, které jsme draftovali, zlepšují se a končí jim nováčkovské kontrakty. Potřebujeme se soustředit na pro-skauting,“ potvrzuje skaut Karel Pavlík. Pro Blackhawks pracuje už 22 let, jeho práce je, že hlavně hledá talenty pro draft.

Kdo se Chicagu povedl z Evropy Artěmij Panarin (ú), 2015

zápasy/body: 162/151 (61+90) Erik Gustafsson (o), 2015

zápasy/body: 214/116 (28+88) Michal Kempný (o), 2016

zápasy/body: 80/26 (8+18) Jan Rutta (o), 2017

zápasy/body: 81/15 (3+12) David Kämpf (ú), 2017

zápasy/body: 179/46 (16+30) Dominik Kahun (ú), 2018

zápasy/body: 82/37 (13+24) Dominik Kubalík (ú), 2019

zápasy/body: 68/46 (30+16)

Ale když se objeví někdo na jeho území, které spravuje? Hned dá hlášení, že takový hokejista by se mohl hodit. Nebo s ostatními skauty jezdí dávat razítko na tipy. „Jeden kolega, který zná dlouho Artěmije Panarina, měl jasno, že ho musíme udělat. My ostatní se na něj pak jeli podívat, abychom řekli další názor. Hledali jsme hráče k Patricku Kaneovi a viděli jste, jak to dopadlo. Naprosto ideální volba. Jenže jsme právě narazili do platového stropu. Hrozně bychom si ho chtěli nechat, ale nešlo to,“ pokrčí rameny Pavlík.

Za dvě sezony v Chicagu zatížil Panarin platový strop jen o 1,6 milionu dolarů. Ne každý rok, celkem. K tomu posbíral ale 151 bodů. Jackpot! Nyní je jeho gáže v New York Rangers vyšší než 11 milionů dolarů ročně. Ruský šikula udržet nešel. Natřískaný platový strop Blackhawks je tak trochu daň za tři zisky Stanley Cupu z let 2010-2015.

Proto už si fanoušci zvykli, že klub doplňují hotoví hráči z Evropy. Přinesou kvalitu, když se do nich trefíte. Proto hned novináři začali představovat poslední kousek, útočníka Matěje Chalupu z Hradce. Další pecka?