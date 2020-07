Britská hvězdička zuří: Policejní rasismus! Černý muž v krásném autě...

Policie uvedla, že se řidič choval podezřele, jel po nesprávné straně silnice a při výzvě k zastavení naopak zrychlil. To Williamsová označila za výmysl. „Vidí černého muže v krásném černém autě a okamžitě předpokládají, že musí být zapojený do nějakého drogového gangu,“ řekla BBC.

„Ricardovi se to už stalo mockrát. Ale tohle, jak s ním mluvili, jako by byl jenom nějaká špína na botách, to bylo šokující,“ uvedla Williamsová, která na instagram umístila video ze zásahu a prohlídky mercedesu, v němž byl i jejich tříměsíční syn. „A to říkají, že v Británii nejsou rasisti. Nazrál čas na změnu, musí se něco stát. Ještě teď se z toho třesu,“ dodala.

Podpořil ji i její trenér Linford Christie, olympijský vítěz z Barcelony a mistr světa v běhu na 100 metrů. „Rasističtí policisté jsou nejen v Americe. Bylo podezřelé to auto, nebo ti černí lidé v něm?“ otázal se na twitteru.

Inspekce nicméně na kamerových záznamech žádnou chybu policistů neviděla. „Incident se stal v oblasti Londýna s vysokým výskytem kriminality. Jelikož řidičovo chování vzbuzovalo podezření, měli plné právo přikročit k akci,“ uvedla mluvčí Helen Harperová.