Adam Ondra a jeho cesta na El Capitan. Uvidíte zákulisí, třeba záchod ve stěně

Na začátku října roku 2018 Adam Ondra se svým týmem vyrazil do Yosemitského národního parku v USA. Jeho cíl byl jasný - zdolat na jeden pokus Salathé Wall, jednu z nejslavnějších cest na 900 metrů vysokou skalní stěnu El Capitan. Co zažíval během své cesty a podařilo se mu nakonec splnit si svůj velký sen? To se dozvíte ve videosérii MALL.TV, která dokumentuje jeho výpravu.