Pokrytectví Premier League. Hráči klečí i proti svým milionům liber | iSport.cz

To je ale překvapení! Alespoň tedy pro Premier League, protože kdo chce vidět, viděl to od prvopočátku. Nejsilnější fotbalová soutěž světa se diví, že britská pobočka Black Lives Matter vydala politické prohlášení.

Vážně šok…

Co se tedy stalo? Oficiální Black Lives Matter UK Twitter poslal do světa provolání, v němž vyzývá ke svržení kapitalismu, snížení finančních prostředků policistům a zrušení volného obchodu s Izraelem.

A Premier League se podivuje. Nejdřív pochopitelně vyřkne nezbytnou formulku, že „stále podporujeme důležitost poselství, že na černých životech záleží,“ to pro jistotu. Pak však dodává: „Nebudeme podporovat žádné výzvy k násilí ani tolerovat nelegální aktivity.“ To vlastně taky pro jistotu…

Richard Masters, výkonný ředitel Premier League, čerstvě řekl poslancům Parlamentu Spojeného království, kterým se spojení soutěže s Black Lives Matter nelíbilo: „Myslím, že je naprosto reálné podporovat Black Lives Matter, aniž bychom podporovali jakoukoli politickou organizaci. Držíme jasnou hranici mezi etikou a politikou.“

Možná si slavná soutěž myslí, že tím má vystaráno. Že zůstala věrná těm „správným ideálům“ a že se vymezila proti excesu. No, jestli se domnívá, že se jedná opravdu jen o nějaký úlet britské pobočky Black Lives Matter, pak to je úlet, jenže ze strany Premier League.

Protože to, co pustila do světa ona britská pobočka, to je přece podstata celého Black Lives Matter. Boj proti rasismu je jen cestou k úplně jinému cíli, protože ta cesta se těžko napadá. Hezky to napsal ve svém článku Nick Dixon, známý britský novinář, televizní moderátor a producent, když vysvětloval, proč Premier League a podpora Black Lives Matter nejdou dohromady. „Argument, že celé Black Lives Matter je jednoduše o rasismu, není pravdivý. Je to případ specifického politického směru, který využívá většinového odporu lidí k rasismu coby prostředku, jak vpašovat do společnosti svůj vlastní styl levicové politiky.“

Já bych dodal krajně levicové politiky, která se potkává s anarchií. Celé je to mrazivé a děsivé, ale nese to v sobě i komické prvky.

Hnutí požaduje svrhnout kapitalismus. K tomu bych podotkl, že Premier League je skvěle fungující fabrika na peníze. Lépe řečeno na špičkovou zábavu, která vynáší špičkové peníze. Ve zkratce se tomu dá říkat kapitalismus. I proti svým multimilionovým výdělkům v librách tedy klečí, patrně nevědomky, hráči před ligovými zápasy.

A potom, Black Lives Matter navrhuje snížit finanční prostředky policistů. Myslím, že mimo jiné právě na silné přítomnosti policejních složek postavila Premier League svůj velký a obdivuhodný obrat od rowdies k bezpečnosti. Nojo, jenže to něco stojí…

„Otevíráte Pandořinu skříňku,“ řekla Mastersovi labouristická poslankyně Julie Eliottová, vědoma si toho, že postoj velké části fanoušků se od deklarovaně jednotného postoje Premier League významně liší.

Nemyslím, že by lídři soutěže tohle nevěděli. Vždyť jsou to bystří lidé, kteří řídí obrovskou a fungující firmu. Tak proč ten bezbřehý příklon k Black Lives Matter?

Myslím, že Premier League doplácí na svůj alibismus, neprozíravost, zbabělost.

Kdo nejde s námi...

Liga sedla na vlnu, protože se bála na ni nenasednout. Na její omluvu, je to těžké, když v souvislosti s kampaní se už ujalo heslo „Silence is violence.“ V doslovném překladu „Ticho je násilí.“ Ve volném překladu „Kdo není s námi, je proti nám.“

Moment… „Kdo není s námi, je proti nám.“ Kde jsem to jenom už…? No, hoďte si to do Googlu, ono to vyskočí.

Co jsem tím chtěl říct? Že Premier League dost možná vsadila na princip jakési předběžné opatrnosti. Podobně jako ti starší z nás s vlaječkou za oknem na Prvního máje. Tedy že liga raději volí souhlas (snad ho pouze předstírá?), protože opak nebo dokonce už jenom to mlčení se nevyplácí.

Příkladem budiž Jake Hepple. Znáte ho. To je ten mladík, čtyřiadvacetiletý, co vymyslel přelet letadla s nápisem White Lives Matter Burnley nad stadionem Manchesteru City při vzájemném zápase. Heppla blíže neznám a třeba to je rasista. Jenže o to v tomto konkrétním případě nejde.

Policie, díky už i za to, řekla: „Nebyl spáchán žádný trestný čin.“ Nic to nepomohlo.

Firma Paradigm Precision, v níž Hepple pracoval, sdělila: „Byla porušena pravidla firemní politiky a firemních postupů.“ A mladíka vyhodila. Napsal jsem tečku, měl tam být vykřičník.

Letiště v Blackpoolu, odkud odstartovalo letadlo, zastavilo aktivity nabízející podobné služby. „Poselství bylo urážlivé a zavrženíhodné,“ uvedla společnost.

Klub FC Burnley udělil Hepplemu doživotní zákaz návštěvy stadionu. Zase vykřičník.

A pozor, to jsme jenom v Anglii. USA jsou – nejenom zeměpisně – ještě mnohem dál. Století plynou, Bobligové zůstávají.