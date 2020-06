Premier League | Fanda s letadlem vytrolil zápas: Na bílých životech záleží! Kapitán se stydí | iSport.cz

Úvod v pokleku, místo jmen velký nápis „Black Lives Matter“ (na černých životech záleží) na zádech. Tak teď začínají všechny zápasy Premier League a jinak tomu nebylo ani v pondělí na Etihad Stadium, když Manchester City přivítal Burnley.

Jenže jen co ceremoniál na podporu rasové rovnoprávnosti skončil a začalo se hrát, přeletělo nad stadionem malé letadlo s jasným kontravzkazem: „White Lives Matter, Burnley“ mohl si celý Manchester přečíst na velké plachtě. Posádka to neměla daleko, oba stadiony dělí ani ne čtyřicet kilometrů, nad stadionem kroužila několik minut, zatímco někteří hráči kroutili hlavou.

Utkání druhého týmu s jedenáctým skončilo jednoznačným výpraskem 5:0, takže fotbalové kontroverze se příliš neřešily, hlavní roli si uzmulo letadlo. „Lidé, kteří za tím stojí, nemají na Turf Moor místo,“ naznačil hostující klub už v poločasové přestávce, že autorům nápisu hrozí zákaz vstupu na stadion.

Ještě tvrdší byl v pozápasových rozhovorech kapitán kapitán Clarets Ben Mee: „Stydím se a je mi trapně. Tihle lidé by si měli uvědomit, že je 21. století a vzdělávat se. Stejně, jako to děláme my. Vůbec nepochopili, o co se tady celou dobu snažíme,“ zvyšoval hlas.

Bez ohledu na debakl vůbec nemluvil o fotbale. „Nemá to vůbec nic společného s myšlením klubu. Je to malá skupinka lidí a jsem fakt naštvaný, že se to stalo. Zaslechli jsme, že se to chystá. Klub se tomu snažil zabránit, ale nepovedlo se,“ přiznal spoluhráč Matěje Vydry, který odehrál skoro celý zápas.

Podle Mirroru se k banneru přihlásil dlouholetý fanda klubu Jake Hepple. Na sociálních sítích od té chvíle nachází příznivce i odpůrce, sám ale aktuality na svých profilech znepřístupnil. Klub se mezitím omluvil jak fanouškům, tak samotné Premier League, žádný trest ho podle ostrovních médií nečeká.