Rodák ze švédského Tibro měl být pokračovatelem slavných Borga, Wilandera či Edberga, jenže mezi elitou se neudržel. Cestou ke slávě se mu zhroutil svět. Zužovaly ho stavy úzkosti, pochybnosti i únava.

V roce 2009 jako první hráč v historii porazil na French Open zdejšího šlechtice Rafaela Nadala, jen o dva roky poté se na US Open takřka ani nedonutil vykopat z pokoje. „Pokaždé, když jsem přišel na hotel, jen jsem padl do postele a přemýšlel, jaké to bude, až zase nastoupím na kurt. Zpanikařil jsem, začal plakat...,“ řekl Söderlig pro rozhlasovou stanici P1.

„Bylo to poprvé, kdy jsem si uvědomil, že tenis není všechno na světě. Šlo jen o to, abych přežil boj proti sobě samému,“ líčil dnes pětatřicetiletý tenista, jenž dlouho žil s neidentifikovanou infekční mononukleózou. „Celé mé vnímání času a denní rytmus byl řízen únavou a pocitem úzkosti,“ uvedl Robin. „Jedna minuta se zdála jako hodina. Každé ráno jsem si říkal: Sakra, co budeš dneska dělat. Jak to zvládneš,“ dodal.

Snažil se o návrat, v roce 2015 ale svoji krátkou kariéru ukončil. Aby se zcela uzdravil, musel svoje sportovní touhy hodit za hlavu. To s ním zamávalo strašným způsobem: „Když jsem si jednoho dne na počítači projížděl webovou historii, zjistil jsem, že jsem »googloval« různé způsoby sebevraždy. Abych řekl pravdu, vůbec jsem netušil, že se mi takové myšlenky někdy honily hlavou.“

Skoncovat se životem by ale nebyl styl nesmlouvavého bojovníka: „Nikdy jsem se nechtěl zabít, ale věřte, tehdy se mi zdálo všechno lepší, než život. Ten mi připadal jako cesta do nekonečného hořícího pekla!,“ uzavřel slavný Švéd.