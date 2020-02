VIDEOGRAFIKA: Federerova éra a výhry na grandslamech. Co Berdych? | iSport.cz

Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovič. Taková je trojka nejlepších tenistů všech dob a odráží se to i v jedné z nejhodnotnějších statistik – vyhraných zápasech na grandslamech. iSport.cz zmapoval, jak si počínali velikáni v porovnání s konkurencí od sezony 2000, co si Federer připsal na Australian Open první vítězný duel na turnaji velké čtyřky. Mimochodem minulý měsíc Švýcar v Melbourne zapsal už stou výhru a je prvním tenistou dějin, který se do tříciferných čísel dostal na druhém grandslamu. Ve Wimbledonu jich má na kontě 101.